В Ростовской области более 200 юнармейцев стали участниками акции «Вместе против террора»

Юнармейцы стали участниками патриотической акции. Автор фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростове, в историческом парке «Россия – моя история», состоялась патриотическая акция «Вместе против террора». Более двухсот донских юнармейцев стали ее участниками, сообщил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

«ОСВОБОДИМ УКРАИНУ ОТ НАЦИЗМА»

Мероприятие было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Его организатором выступило ростовское региональное отделение ВВПОД «Юнармия», а также региональное представительство ВПЦ «Вымпел» при поддержке УФСБ по Ростовской области, Военно-исторического музея Южного военного округа Министерства обороны РФ и исторического парка «Россия - моя история».

Во время акции ребята познакомились с интерактивной выставкой «Военно-патриотический центр «Вымпел»: вчера, сегодня завтра». Также в рамках мероприятия донские юнармейцы побывали на выставке музея Южного военного округа «Освободим Украину от нацизма».

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

Ребятам также удалось встретиться с ветеранами боевых действий: ветераном СОБРа, участником контртеррористических операций на Северном Кавказе, кавалером ордена Мужества и медали «За отвагу» Евгением Лисицыным и полковником запаса, кавалером ордена Красной Звезды и медали Жукова Алексеем Поповичем.

- Для части современной молодежи герои – это выдуманные люди со сверхспособностями. Они побеждают таких же выдуманных людей с какой-то неземной силой. Они забыли, кто на самом деле герой. Но есть и другие дети, которые интересуются историей нашей России. Для них герои – это те люди, которые отдали свою жизнь ради нашей Родины. Сделали что-то во благо Родины. Важно помнить, кто есть настоящий герой, - сказал Евгений Лисицын.

С ним полностью согласился и Алексей Попович, посвятивший жизнь службе Родине.

Алексей Максимович воевал в Афганистане, несколько раз был ранен. Но о том, что выбрал профессию военного, ни дня не пожалел.

- Встречи с теми, кто делом своей жизни сделал службу Родине, противодействие терроризму и экстремизму, помогают ребятам понять, что героем может стать каждый. Герой – это тот человек, который готов защищать свою страну, близких людей, но при этом является таким же человеком, как и они, - сказал Александр Никиточкин.

Отметим, с 2005 года, в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» третий день сентября объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают не только жертв террористических актов, но и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Дата установлена в память о трагических событиях, произошедших 1-3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.