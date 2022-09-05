В Ростове больше половины семей покидают аварийный дом по Кривошлыковскому

Еще в январе пятиэтажка была признана зоной ЧС. Фото: сайт администрации города

Больше половины семей, живущих в аварийном многоквартирном доме по Кривошлыковскому переулку, 4, в Ростове, заключили соглашения об изъятии принадлежащих им жилых помещений, получили выкупную стоимость недвижимости и покидают здание. Собственникам 33 квартир уже выплачено в полном объеме возмещение за изымаемые жилые помещения — ростовчанам перечислили уже более 134 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

ПАКУЮТ ЧЕМОДАНЫ

Что касается остальных собственников квартир в пятиэтажке, то вопрос по изъятию жилых помещений сейчас решается в судебном порядке. По пяти делам суд уже удовлетворил требования городских властей.

На данный момент в 18 квартирах никто не проживает, а хозяева еще десяти находятся в стадии переезда.

Напомним, многоквартирный дом в переулке Кривошлыковском, 4, был признан аварийным и подлежащим сносу два года назад — 17 августа 2020-го. Расселение затянулось, когда двое жителей дома, одна из которых не является собственником помещения в этом здании, обратились в суд с иском — требуя признать Постановление городской администрации незаконным.

Рассмотрев обращения, Ленинский районный суд Ростова отказал удовлетворить исковые требования. Его решение без изменения оставил и Ростовский областной суд.

Того же мнения придерживается и следующая инстанция. Определением четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30 августа 2022 года решение Ленинского суда от 10 января и апелляционное определение Ростовского областного суда от 25 апреля текущего года года оставлены без изменения.

В 18 квартирах никто не проживает, а хозяева еще десяти находятся в стадии переезда. Фото: сайт администрации города

ДОМ - ЗОНА ЧС

Этой зимой, 27 января, дом объявлен зоной ЧС: установленные маячки показали, что за новогодние каникулы наметилась активная динамика расхождения трещин в стенах. И спустя четыре дня, 31 января, на внеплановом заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено эвакуировать жителей дома в маневренный фонд города на период начисления им выплаты компенсаций за изымаемое жилье. Ростовчанам предоставили для временного размещения квартиры маневренного фонда в новых домах на улицах Уланской, 15, и на Борисоглебской, 18.

- Оценка выкупной стоимости аварийных помещений производилась по рыночной стоимости аналогичного неаварийного фонда, - прокомментировали в администрации. - Жилые помещения оценили с учетом местоположения, состояния и ремонта. Стоимость за один квадратный метр составила порядка 90 тысяч рублей. По такой цене в этом районе можно приобрести даже новое жилье.

Тем временем специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского района каждую неделю проводят мониторинг деформаций здания с отображением отчета в журнале наблюдений.

- При очередной проверке сетей выявлены дефекты в системах электроснабжения и водоснабжения, - добавили в пресс-службе. - Это неисправности в распределительном электрощитке и течь в подводящем трубопроводе холодной воды.

После этого 31 августа сотрудники «Водоканала», а 1 сентября - «Донэнерго» отключили дом от ресурсов водоснабжения и электричества. В это время администрация Пролетарского района организовала подвоз жителям питьевой и технической воды.

В понедельник, четвертого сентября, была приостановлена подача газа в пятиэтажку. Как уточнили в компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», это связано с аварией на подземном газопроводе на пересечении улиц 32-я линия и 2-я Лекальная.