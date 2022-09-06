«Пьяный достал пистолет, а я пошла на него»: о хамстве посетителей, жадности владельцев и опасностях работы в общепите, рассказала управляющая ростовского кафе

Скажите сотруднику общепита, что его работа несерьезная, и он скажет, кто вы такой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Татьяной мы познакомились в зале одного из кафе быстрого питания в Ростове. Ей 25, и за последние шесть лет ее, как она говорит, «помотало по общепиту»: от хостес - до управляющей, от фастфуда - до элитных ресторанов.

Девушка откровенно рассказала читателям «КП - Ростов-на-Дону», что ее достало в работе, и о культурном уровне ростовчан. Поделилась историями, как приходила с работы с синяками от клиентов, а однажды оказалась в эпицентре конфликта с огнестрельным оружием, но все равно не променяет свою работу на другую.

ФИЛИАЛ АДА В РОСТОВЕ

Таня живет в Ростове уже девять лет. Получила высшее образование, но по профессии в офисе надолго не задержалась. Зато с первого курса работала в общепите.

- Я начинала с ресторана на Театральной площади. Пришла туда на лето работать хостес — это человек, который вас встречает и дает меню. Ресторан хороший, люди там работают много лет, - начинает рассказ наша героиня. - Как сейчас помню, мне один из официантов сказал: «Тань, общепит затягивает. Поверь мне». Я тогда посмеялась: «Лето отработаю и забуду как страшный сон все эти ваши посадки и запары! Мне этого не надо!» Ну-ну. И где я спустя шесть лет тружусь?!

Не все посетители, выручку приносящие, одинаково полезны нервной системе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые два года Татьяна успела поработать в премиальных ресторанах.

- Это определенный контингент гостей, которые даже переходя какие-то границы ухаживаний, тебе не угрожают, потому что ты под присмотром охраны, - делится собеседница.

И тут в донскую столицу приходит Чемпионат мира по футболу и толпа фанатов со всего мира...

- У меня в тот момент еще не было гражданства — я переехала из Донбасса, был только вид на жительство, - рассказывает Татьяна. - А все работодатели перестраховались и не брали без российского паспорта.

Остался один вариант — спортбар.

- Это был просто эпицентр преисподней! Как вспоминаю, благодарю Бога за все силы, которые нашлись в той 20-летней девочке, потому что было всякое... Эти пьющие, орущие, скачущие по столам мужики могли сбить с ног официанта, - закатывает глаза девушка. - Со мной пытались знакомиться, схватив меня за руку, и я приходила с синяками в общагу. Я тогда даже не задумывалась, что это не нормально.

Не каждому по силам работать управляющим в заведении фастфуда. Фото: Яна АСТАХОВА

ДРУЗЬЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Еще Татьяна два сезона ездила работать на юг.

- В Сочи — только официантом. У них всегда живые деньги, и за лето можно хорошо так привезти домой, - вспоминает она.

На курорте встретила и самых своих любимых клиентов. Причем, некоторые поначалу метили во враги.

- Были истории, когда самые конфликтные клиенты, от которых все дрожали, гневно зовут тебя к столу и орут чуть ли не матом, а заканчивается все тем, что мы сидим за столом и мило беседуем. Плюс - спустя годы поздравляем друг друга с праздниками и интересуемся как дела. Я к любому человеку найду подход, - подмигивает собеседница. - Одна семейная пара стоматологов звала в Москву работать администратором в их клинике. До сих пор общаюсь с гостями из Воркуты, Читы, Красноярска. Ощущение, что это твои близкие родственники.

Порой клиенты, конфликт с которыми казался неизбежным, становятся друзьями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна заметила, что менталитет людей в разных регионах нашей страны отличается.

- Это люди, которые ради отпуска кредиты берут. Это мы можем в электричку прыгнуть, через несколько часов в Новороссийске выйти, и вот тебе море. Там так не работает. Менталитет от региона сильно зависит, но эти люди очень классные, интересные и разносторонние.

ЧЕМ МЕНЬШЕ ПЛАТИШЬ, ТЕМ...

- Чем меньше гость платит, тем он конфликтнее и больше себе требует, причем необоснованно, - заявляет Татьяна. - Эту теорию я вывела еще на первом курсе.

Управляющую кафе до сих пор расстраивает, что люди забывают о банальном.

- Поздороваться, говорить вежливо, а не так, будто «я купил ваш ресторан и мне все должны», - пародирует жутко важный тон ростовчанка. - Правда, примерно половина ребят моего возраста и младше начинают понимать, что, приходя куда-то, не нужно быть свиньей: «Да, наверное, я уберу за собой там, где это просят, и пожелаю официанту хорошего дня».

В сезон управляющая ездила в Сочи работать официанткой - у них все живые деньги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Быстрее эту мудрость постигают те, кто сам хотя бы на лето побывал «по ту сторону баррикад», в общепите.

- Мне хочется верить, что эта тенденция пройдет, и сфера обслуживания у нас не будет считаться чем-то низким, грязным и недостойным, - надеется Татьяна. - Я сама через это прошла. Сталкиваешься с тем, что люди закатывают глаза: «А что, другой, серьезной работы не было?» До момента, пока это не какая-то руководящая должность, к тебе относятся потребительски - принеси-подай-унеси-уйди. Пока мы не научимся ценить любой труд и профессии, говорить будет не о чем.

ССОРИТЬСЯ ЗА КАЖДЫЕ 30 РУБЛЕЙ

- Мы с другом открывали свою кофейню, она продержалась восемь месяцев, пока нас не задушила вторая волна пандемии и налоги. И на тот момент я уже отклонила хорошие предложения о работе, и осталась вакансия в сети кофеен. Там из приятного разве что музыка и отдушки в зале. А в плане сервиса - ничего хорошего, - вспоминает ростовчанка.

Ее наблюдения показывают, что в некоторых заведениях к людям относятся также, как и невежливые гости к официантам.

- Задача сервиса — гостя, простите, облизать. Чтобы, каким бы он ни был, к нам вернулся. С нас не убудет, если подарим ему какое-то блюдо или напиток, - объясняет Татьяна. - Но в кофейне так не работали: «Мы будем ссориться за каждые 30 рублей и никакой скидки не сделаем!»

В фастфуде за работников уже все придумано - нужны идеальные исполнители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АДЕКВАТНОСТЬ ПОКИНУЛА ЧАТ

Ну и куда без историй о неадекватных клиентах? У каждого сотрудника общепита их вагон и маленькая тележка. Например, когда Таня работала в той кофейне в торговом центре, две гостьи угрожали подать на нее лично в суд.

- Две девушки лет 22-х из избалованной золотой молодежи, которые в жизни палец о палец не ударили, вообще не понятно, как в этой кофейне оказались, - на лице у собеседницы — недоуменная улыбка. - Так вот, дошло до того, что они прицепились к официанту, что у нас нет подставки для сумочки: «А куда мне ставить сумочку? На пол? В смысле, с собой рядом?». Потом их не устроил вкус десерта — блинов или сырников, которые испортить-то трудно. Тут вызывают меня — менеджера и не просят решить вопрос, я бы тогда решила, а наезжают: «Чем вы здесь занимаетесь? Для чего вообще работаете, если у вас даже подставок для сумочки нет?».

Поработав управляющей в кафе-пекарне, девушка выгорела так, что месяц работать не могла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поскольку к хамству у Татьяны врожденный иммунитет, она спокойно продолжила беседу.

- Я им объяснила вежливо, что у нас немножко другой сегмент сервиса и подсказала заведения, куда им пойти - где будут не только подставки, но и личный раб приставлен.

В итоге разгневанные барышни на протяжении недели приезжали в ТЦ и каждый день писали одну и ту же жалобу в книгу жалоб и предложений и требовали ответа им на почту — не электронную, а реальную.

- Хорошо хоть не почтовым голубем... Это было больше похоже на цирк: ты каждый день приходишь на работу, открываешь книгу жалоб и предложений, а тебе пишут одно и то же, только даты меняются.

Чаевых больше всего удается собрать на курорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФАСТФУД ИЛИ ОБЩЕПИТ?

За шесть лет Татьяна успела поработать в дорогих ресторанах менеджером, а сейчас стала управляющей в заведении попроще.

- Нельзя сравнить фастфуд и общепит - это как белое и квадратное. Абсолютно разные вещи. Конечно, премиальники мне ближе, потому что я люблю классическую одежду, хорошо выглядеть, не люблю собранные волосы, кроссовки, что сейчас обязана носить, - рассуждает собеседница. - Премиум-сегмент требует больше души и человеческого общения, ты можешь внедрить больше своих идей, а в фастфуде за тебя уже все создали, и твоя задача — выполнять.

Девушке нравится общение с людьми, которые ходят в дорогие рестораны, как она уверяет, не из меркантильных побуждений.

- Я не знаю, как это работает, но большинство людей, которые сами заработали свой капитал, абсолютно вежливые и тактичные люди, - рассказывает она.

Коллеги обещали, что общепит затянет Татьяну, так и вышло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«БИТЫЕ СТЕКЛА ЗАГРЕБАЛИ НОГАМИ»

Но не всегда те, кто хорошо платит, ведут себя нормально. Как-то в дорогой ресторан пришла пара: парень с девушкой примерно по 23 года. Хорошо одеты, заказывают дорогой алкоголь - пришли оставить явно не пять и не десять тысяч.

- Но ведут себя отвратительно. Когда девушка вышла в туалет, парень начал приставать к официантке — дергать ее за руки, снимать с нее фартук. Только я подхожу, а он меня матом посылает. Мол, иди и украшай собой мир подальше отсюда, - вспоминает ростовчанка. - Жаль, многие забывают, что в общепите, наконец, произошла эволюция. Мы можем отказать любому посетителю в обслуживании, если он ведет себя как свинья.

Менеджер сказала паре, что они мешают другим посетителям и предложила покинуть заведение, но гости отказались.

- Целовались у всех на виду, ржали как кони и разбили три бокала. Уже пересадила их в «випку», чтобы других не беспокоить, - рассказывает Татьяна. - Но самое ужасное увидела, когда они, наконец, ушли. Битое стекло: человек вместо того, чтобы позвать мастера чистоты, просто загребал его под стул, чтобы не мешало. Скатерть из дорогого текстиля пришлось выбросить — ее исковыряли зубочистками. А мебель была грязная — залезли, видимо, на нее с ногами.

Если гость ведет себя неподобающим образом и мешает другим клиентам, его могут и не обслужить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«У МЕНЯ ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА»

От этой истории пробирает холодок по коже. Тогда Татьяна была менеджером в премиальном ресторане. В один вечер там проводился корпоратив у «важных» людей.

- Они благодаря своему месту работы считают себя президентами галактики. И все были с оружием, хотя в состоянии опьянения его носить нельзя, - вспоминает ростовчанка.

Отдыхают культурно, продлевают время работы ресторана — пляшут, поют, пьют как в последний раз. В какой-то момент разгорается между ними ссора. И тут один начинает доставать пистолет...

- Не знаю, что было у меня в голове. Наверное, полное отсутствие тормозов, - хватается за голову Таня. - Нет чтобы спрятаться - я просто иду на этого мужчину и забираю у него пистолет. Хватаюсь за ствол и говорю: «Нет, вы выходите». И вывожу его на улицу подышать. Выслушиваю его рассказы о том, какой коллега козел, сочувственно киваю. Беру со стола ручник, вытираю свои отпечатки с пистолета и предлагаю ему вернуться в зал, если он сдаст оружие на время гулянок в сейф.

На удивление, смелый шаг сработал, и праздник продолжился мирно.

Если гость ведет себя неподобающим образом и мешает другим клиентам, его могут и не обслужить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Когда они ушли, помню, как села на диван и минут десять смотрю в одну точку, и руки трясутся, - говорит собеседница. - Официант еще подошел: «Тань, может тебе реально налить?», хотя я вообще не пью. В тот момент поняла, что здесь была опасность не только для моей жизни, но и других людей. Никто не знал, что здесь происходит — ресторан был закрыт на спецобслуживание. Другой бы нас всех здесь положил. Так что общепит — это рискованное дело. Иногда менеджеры на каблуках могут вести себя как спецназ на захвате.

Кроме того, признается Татьяна, не везде есть тревожные кнопки или адекватная охрана. У ее коллег есть немало историй, когда они получали ножевые ранения.

- Нет, это такая же работа, - уверяет она. - И когда ты даешь людям сервис, зачастую это намного сложнее. Это вечная концентрация. Ты постоянно собран, в вечном тонусе. Это выливается и в другие сферы жизни, всегда. Не знаю, каким чудом, но мы с мужем нашли друг друга и он все это понимает, хотя сам в общепите не работал.

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