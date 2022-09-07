Сражались в Бородинской битве, брали в плен французских командиров и спасали от смерти Суворова: Останки генералов войны с Наполеоном перезахоронят в Аксайском районе

Останки генералов перезахоронят в Старочеркасской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 8 сентября перезахоронят останки генералов Отечественной войны 1812 года. В церемонии примут участие около 300 человек. Это казаки войскового собора станицы Старочеркасской, а также казаки из Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии. Отдать дань памяти приедут и представители кубанского казачества.

НАШЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Усыпальницы с прахом воинов обнаружили еще десять лет назад в слободе Дячкино Тарасовского района. В 2012 году там как раз проводились поисковые работы. Но, чтобы установить, кому принадлежит склеп и останки, понадобился не один год. Поэтому их на время захоронили.

В прошлом году специалисты, наконец, провели над останками судебно-медицинскую и криминалистическую экспертизы. Также было проведено молекулярно-генетическое исследование. Так и выяснили принадлежность находок определенным личностям.

Некогда Старочеркасская называлась городом Черкасском и была столицей вольного донского казачества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы пообщались с представителями донского казачества и узнали, что известно о четырех погибших героях войны с Наполеоном.

СРАЖАЛСЯ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ, А ПОЗЖЕ СТАЛ КОМАНДОВАТЬ ВСЕЙ ДОНСКОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ

Все четыре героя - выходцы из донской земли: генерал-майоры Петр Греков, Григорий Дячкин и Аким Карпов и генерал-лейтенант Аким Карпов второй.

Каждый из них успел принять участие в Отечественной войне 1812 года. Но в Бородинском сражении принял участие только 49-летний Аким Карпов второй.

История сохранила подвиги донских казаков во время Великой Отечественной войны 1812 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В этой битве Аким Акимович командовал казачьей бригадой на левом фланге Русской армии, - отмечают в донском казачестве.

На военную службу Аким пришел, будучи 16-летнем юнцом. А потом походы, войны сражения так затянули юношу, что к 34 годам он уже был в чине «артиллерийского есаула». Сформировал две роты Донской артиллерии и стал их основателем.

Кроме войны с Наполеоном дрался с турками под Журжей и в Сербии, командуя полком своего имени. В 1814 участвовал во взятии Парижа.

А потом, после войны с французами, Аким Акимович стал командовать всей донской артиллерией. И был предводителем донского дворянства.

ОДИН ВЗЯЛ В ПЛЕН КОМАНДИРА НАПОЛЕОНОВСКОГО ПОЛКА, ДРУГОЙ СПАС СУВОРОВА

Генерал-майор Григорий Дячкин хоть и не участвовал в Бородинской битве, зато дрался с французами под Любомлем в составе 3-й Обсервационной армии Тормасова.

На церемонию приедут казаки из нескольких регионов. Фото: Александр КОЦ

Но минутой славы для Григория Андреевича стал рейд генерала Чаплица к Слониму. Именно тогда Дячкин смог разгромить и пленить третий полк шеволежер Наполеона. А еще отважному дончанину удалось лично захватить в плен командира этого полка.

- Именно за это его полк стал единственным из казачьих полков, который удостоился награждения именным Георгиевским знаменем с надписью: «Храброму Донскому Дячкина полку,- с гордостью подчеркивают казаки.

А генерал-майор Петр Греков восьмой спас в Итальянском походе великого русского полководца Александра Суворова, когда они штурмовали Измаил.

Когда вернулся из похода, Петр Матвеевич решил бросить военную службу и ушел на «гражданку». Однако долго без службы жить не смог и вернулся в строй. И уже во время штурма укрепления Борисова смог взять в плен более двух тысяч человек.

А спустя век его имя стал носить 16-й Донской казачий полк.

В 18 ЛЕТ КОМАНДОВАЛ СОТНЕЙ КАЗАКОВ И ВЗЯЛ ТУРЕЦКУЮ КРЕПОСТЬ

В 10-летнем возрасте будущий генерал-лейтенант Аким Карпов пришел на службу. И к 13 годам был произведен в хорунжие. В 18 лет юноша уже командовал сотней казаков в войне с турками. И при взятии крепости Бабадаг благодаря своей тактике и натиску казаков смог разбить противника. А в возрасте 23 лет дослужился до подполковника.

Донские казаки стремятся следовать примеру отважных прапрадедов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В Персидскую и Турецкие войны за отвагу и храбрость его полк получил знамя

Теперь останки генералов перезахоронят в Воскресенском войсковом соборе. В четверг, 8 сентября, в станице Старочеркасской пройдет торжественное богослужение и церемония перезахоронения.

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