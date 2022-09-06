В Ростовской области осудили заключенного, который не пожаловался на знакомую, оправдывавшую терроризм

В Ростовской области заключенный поддерживал знакомую, оправдывающую терроризм Фото: Иван Макеев

В Ростовской области осужденный, который уже отбывал наказание за другое преступление, увеличил себе срок. По данным регионального управления ФСБ, мужчина не сообщил о знакомой, поддерживающей терроризм.

Как рассказали силовики, осужденный, гражданин одной из стран Средней Азии, знал, что его приятельница, отбывающая наказание в другой колонии, публично оправдывала терроризм.

Более того, она призывала других заключенных совершать террористические акты.

При этом у мужчины было и время, и возможность сообщить о преступных высказываниях руководству колонии, но он не сделал это умышленно.

Когда об этом узнали оперативники, они завели дело на злоумышленника по статье «Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершает преступления, предусмотренные статьями 205.1 и 205.2 УК РФ».

- Шахтинский городской суд Ростовской области признал его виновным и приговорил к шести месяцам лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

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