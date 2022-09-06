Донские юнармейцы вошли в десятку лучших по итогам финала всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»

Донские юнармейцы – в десятке лучших по итогам финала Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница». Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Юнармейцы из Ростовской области вошли в десятку лучших по результатам финала Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Соревнования состоялись в Подмосковье, в них принимали участие команды из 36 регионов России, ставшие победителями региональных этапов.

СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ – ЧАСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Одна из них – команда из Ростовской области. В ее состав вошли ученики ростовской школы №16. Возраст ребят – 11-13 лет.

Начальник главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный, отметил, что спортивные дисциплины - часть патриотического воспитания.

- Они развивают лидерские, физические и интеллектуальные качества раскрывают вас, как личностей в команде и вызывают стремление к победе. Я хочу пожелать выложиться на максимум, покажите все, на что способны, найдите единомышленников и откройте в себе новые возможности, - сказал Никита Нагорный, обращаясь к ребятам с приветственным словом.

Финал «Зарницы» включал в себя несколько видов соревнований: «Страницы истории Отечества», «Готов к труду и обороне», «Статен в строю – силен в бою», «Военизированная эстафета», «Огневои рубеж», «Первая доврачебная помощь». И на каждом этапе командам предстояло продемонстрировать отвагу, знания и ловкость.

Также в рамках финала соревнований юнармейцы встретились с Героем Российской Федерации Вячеславом Сивко.

«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – НОВЫЕ ЗНАНИЯ»

Вячеслав Владимирович служил в воздушно-десантных войсках, два года воевал в Афганистане в должности командира роты. С декабря 1994 года участвовал в боях первой чеченской войны, во главе сводного батальона 237-го гвардейского парашютно-десантного полка участвовал в штурме Грозного. Батальон под командованием гвардии полковника Сивко 2 января 1995 года провел операцию по захвату и удержанию здания депо железнодорожного вокзала. Десантники вели тяжелый непрерывный бой четверо суток и вынудили боевиков отступить.

- Несмотря на то, что любые соревнования пробуждают дух соперничества, все же на первом месте остаются новые знакомства, новые знания и, конечно, уверенность в своих силах. Те, кто принимал участие в финале, – уже среди лучших. И теперь для них самое главное – идти только вперед. Уверен, донские юнармейцы с этим справятся, - прокомментировал Вадим Артемов.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ при поддержке президента России. В Ростовской области участниками движения «Юнармия» являются более 20 тысяч донских юношей и девушек, местные отделения созданы во всех 55 муниципальных образованиях. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

К слову, 200 донских юнармейцев также стали участниками акции «Вместе против террора».

Мероприятие прошло в историческом парке «Россия-моя история»