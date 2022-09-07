В Краснодар — по делам, в Ростов — по любви: придется ли дончанам отдать статус столицы юга России - говорим с политологами

В вечном соперничестве ростовчане могли сказать, что их больше. До теперь перевес - у Краснодара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В вечных спорах, кому быть столицей Южного федерального округа — Ростову или Краснодару — новый виток. О серьезной угрозе нашему главенству говорит сухая статистика. Ростов впервые уступил первенство среди городов ЮФО по количеству населения по итогам переписи 2021 года. В донской столице живут 1,1 миллиона человек, а в столице Кубани — 1,2 миллиона. В «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с двумя политологами. Александр Сухарь из Ростова и Роман Иноземцев из Краснодара разбирались, отнимут у города на Дону пальму первенства или нет.

ДЕЛО НЕ В ЦИФРАХ

По мнению директора Южно-российского центра развития парламентаризма Александр Сухаря, открытому соревнованию Ростова и Краснодара уже почти двадцать лет.

- Несмотря на внутреннюю конкуренцию между Краснодаром и Ростовом, на уровне всей страны наши два региона стоят достаточно особняком, - считает кандидат политических наук. - Вопрос о том, что статус столицы Южного федерального округа перейдет Краснодару, муссируется не первый год, где-то с 2005 года, когда губернатором на Кубани был Александр Ткачев, и с его уходом из региона более-менее приутихли, но сейчас опять поднялись.

Политолог заметил, что оба города за последние 5-7 лет достаточно сильно выросли в числе населения за счет переехавших сюда из Дальнего Востока, средней полосы России, но здесь, по сравнению с другими регионами, больше возможностей для развития, больше рабочих мест.

Доживает ли Ростов последние годы в качестве столицы ЮФО, или размер не имеет значения? Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Население напрямую никак не влияет на выбор столицы того или иного федерального округа, - утверждает политолог. - Примером служит Северо-Кавказский федеральный округ, где столицей является Пятигорск, в котором население всего 150 тысяч человек, притом в округе есть город Грозный, где живут практически полмиллиона, в Ставрополе — полмиллиона, в Черкесске — порядка трехсот тысяч. Но по ряду административных критериев он является столицей. Такая же история с Дальневосточным федеральным округом, где столицей является Хабаровск, а Владивосток претендует уже несколько десятилетий на первенство и по населению его уже перерос.

РОСТОВ — ГОРОД КУПЕЧЕСКИЙ, НО ДЕЛА — В КРАСНОДАРЕ

При этом Краснодар признан деловой столицей юга России.

- В данный момент больше инвестиций вкладывается в Краснодар, туда переходят больше представительств бизнес-структур, там активнее бизнес-активность, - продолжает Александр Сухарь. - С чем это связано? Видимо, с более комфортными условиями ведения деятельности, с более эффективной работой городских органов власти. Наверное, где-то мы не дорабатываем, что не так активно бизнес идет в Ростов, нежели в Краснодар.

Ростов хоть и купеческий город, а деловой столицей округа тем временем стал Краснодар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В целом, мне кажется, нет ничего критичного в плане будущего переноса столицы административного центра федерального округа. Но это, в любом случае, сигнал, что нужно как-то диверсифицировать деятельность органов власти, наших депутатов по взаимоотношениям с бизнесом - как-то активизировать работу. В принципе, она у нас и так на достаточно хорошем уровне ведется, но нужно где-то усиливать, более творчески подходить, привлекать предприятия, предпринимателей да и людей как таковых.

НЕ РЕЗИНОВЫЙ?

Роман Иноземцев не отрицает, что в Краснодаре могут жить гораздо больше людей, чем зафиксировала перепись.

- Многие наши граждане достаточно хитрые и хотят сидеть на двух стульях - сохранить северные льготы и жить в тепле, то есть живут в Краснодаре, но не регистрируются, - говорит политолог. - Тогда не хватает мест в школах, детских садах, потому что государство было не в курсе, что у нас больше людей здесь живет.

Также политолог считает большой проблемой в том, что люди стремятся в несколько точек на карте Краснодарского края, при этом абсолютно игнорируя другие места.

Улица Красная - аналог ростовской Пушкинской: любимое место для прогулок и визитная карточка Краснодара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Стремятся в Краснодар, Сочи и другие города побережья. Хотя большинство благ, которыми отличается Краснодар — филармония, театр — ими просто не пользуются. Можно прекрасно жить в Кропоткине, станице Ленинградской, Кущевской и так далее, - рассуждает Роман Иноземцев. - Встречал и людей, которые переезжают из Ростова в Краснодар.

ЕСЛИ ЕСТЬ НА СВЕТЕ РАЙ...

При этом в столице Кубани официально живут 1,2 миллиона человек, тогда как в Ростове — только 1,1 миллиона. В целом в Ростовской области живут 4 миллиона человек и число населения с 2010 года сократилась на 1,8%, а в Краснодарском крае — 5,8 миллиона..

- В Ростовскую область меньше мигрируют, - объясняет собеседник. - У нас, подозреваю, примерно одинаковые темпы демографической убыли - умирает больше людей, чем рождается, а миграционный прирост в Краснодарский край больше.

Казачество - общий бренд для наших регионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но дело прежде всего не в климате, а в раскрученности Кубани, уверен эксперт.

- У нас свой региональный бренд создали задолго до того как это стало мейнстримом. Помните, в начале нулевых нам по телевизору говорили: «Если есть на свете рай, то это Краснодарский край»? У нас есть весьма колоритная культура, казачество, и эти факторы способствовали популяризации Кубани. Поэтому, когда люди думают о переезде из других регионов, то Кубань у них одной из первых приходит на ум. Собственно поэтому миграция в Краснодарский край и превзошла Ростовскую область.

В это время Краснодарский край стал третьим по численности после Москвы и Московской области, а Ростовская область упала на шестую строчку рейтинга...

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