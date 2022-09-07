Девушки из Ростовской области поборются за звание самой красивой и желанной в России

В конкурсе принимают участие три дончанки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журнал Maxim снова выберет самую красивую и сексуальную девушку в стране. За это звание и главный приз – профессиональную фотосессию — поборются 374 россиянки, в числе которых три жительницы Ростовской области. Показываем, какие красотки представят донской регион в этом году.

Пока в топ-100 вошла только одна дончанка — 24-летняя Даша Нестеренко из города Шахты. В пользу девушки отдали свой выбор 63% проголосовавших.

Дарья Нестеренко вошла в топ-100 девушек. Фото: официальный сайт журнала MAXIM.

Яркая и спортивная красотка поделилась фотографиями в купальнике из студии и на фоне природы. Пока она на 38-м месте, однако не исключено, что в ближайшее время поднимется в рейтинге.

Ростовчанка Елизавета Матвеева поборется за звание "Miss Maxim". Фото: официальный сайт журнала MAXIM.

Среди участниц сразу две ростовчанки — 26-летняя Елизавета Матвееева и 23-летняя Анна Скубина. Не менее эффектные девушки сфотографировались в купальниках и даже топлес. Елизавета получила 51% голосов, Анна — 42%.

Самой молодой участнице из Ростовской области Анне Скубиной 23 года. Фото: официальный сайт журнала MAXIM.

Напомним, жительницы Ростовской области уже участвовали в конкурсе «Miss Maxim» и не раз в нем побеждали. Так, в 2020 году рейтинг возглавила 26-летняя модель и актриса Мария Лиман, в 2009 году на третьем месте оказалась модель Олеся Малинская. В 2021 году в сотню лучших вошли шесть девушек, однако ни одна из них призовое место не заняла.

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