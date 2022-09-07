В Ростовской области мужчина попытался совратить шестиклассницу, которая возвращалась из школы домой

34-летний злоумышленник пытался развратить школьницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из шахтерских городов Ростовской области ученица шестого класса стала жертвой домогательств со стороны мужчины, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, Юля (имя изменено – прим. ред.) возвращалась домой из школы.

На одной из не самых оживленных улиц города ее приметил 34-летний местный житель. Голубоглазая и светловолосая 12-летняя девочка привлекала внимание взрослого мужчины.

Он попытался завязать с ней разговор, но девочка лишь прибавила шаг. Злоумышленника это не смутило. Он догнал ребенка и попытался совратить.

Юле чудом удалось вырваться из рук прохожего. Испуганная, в слезах, она прибежала домой.

Как сообщил источник в школе, в которой учится девочка, до изнасилования, к счастью, дело не дошло. Возможно, подозреваемого спугнули прохожие.

Тем не менее отец ребенка решил привлечь негодяя к ответственности. Он написал заявление в полицию.

Источник издания сообщил, что злоумышленник задержан. В отношении него завели уголовное дело по статье «Развратные действия».

О подозреваемом известно, что он не судим, временно нигде не работает.

Девочке после пережитого понадобилась помощь школьного психолога.

- Юля немного пришла в себя и продолжила ходить на занятия, - добавил источник издания.

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