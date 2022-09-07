Ребенка нашли на четвертый день. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростовской области три дня искали 13-летнюю девочку, которая вышла из дома погулять и пропала. 7 сентября родственники семиклассницы сообщили, что нашли ребенка. Они рассказали «КП — Ростов-на-Дону», где все это время находилась школьница.

«ВСЕГДА НА УТРО ВОЗВРАЩАЛАСЬ»

Поиски пропавшего подростка проводились по всей области. Волонтеры разослали ориентировки по всем местным сообществам в соцсетях и родительским чатам.

Выяснилось, что девочка из благополучной семьи, жила с мамой, младшим братом и отчимом. Старшая сестра пропавшей давно не живет с родными, поскольку уже выросла и завела собственную семью. Она рассказала, что мать часто пропадает на работе, чтобы дети ни в чем не нуждались. Помогает с их воспитанием бабушка, которая живет по соседству.

Два года назад девочка изменилась, начались проблемы с поведением и учебой.

- Может, в плохую компанию попала: стала плохо учиться, прогуливать школу и не приходить домой, - рассказывала Ирина. - Уже устали ее постоянно искать. Маме и бабушке тяжело и морально, и финансово, и физически.

В отделе по делам несовершеннолетних предложили родителям отправить девочку в социально-реабилитационный центр, где она жила и училась. Это не помогло: возвращаясь домой, школьница снова сбегала. В сентябре она должна была отправиться в другой центр, а до этого побыть несколько дней дома.

В полицию обратились на третий день поисков. Фото: Тимур ХАНОВ

- Мама ушла на работу, а сестра пошла к бабушке — она живет по соседству. Они с младшим братиком рисовали, показывали свои рисунки, все было нормально, - вспоминает сестра. - А потом вышла во двор, сказала бабушке, что сейчас придет, и не пришла. Искали своими силами, потому что обычно на следующее утро она возвращалась. А когда совсем отчаялись, обратились в полицию.

ТРИ ДНЯ БЫЛА В ГОСТЯХ

Утром на четвертый день поисков все облегченно выдохнули - нашлась! Родителям позвонили из полиции и сообщили, что девочка в участке. Предположения сестры подтвердились: пропавшую нашли у подруги. В последнее время школьница рассказывала о какой-то Вике и говорила, что у той хорошие родители, и ей бы хотелось с ними жить.

- Внучка чувствует себя нормально. К счастью, ничего с ней не случилось, - рассказала бабушка девочки. - Полиция нашла ее у подруги в пределах города. Внучка говорит, она все это время у нее и пробыла.

В этот момент с ребенком в участке находились и бабушка, и мама. Вместе с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних и других ответственных ведомств они будут решать, что делать в сложившейся ситуации.

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