Копят на компьютеры, переезды и теряют деньги на акциях: ростовчане вывернули свои карманы и откровенно рассказали о своем финансовом положении

Ростовчане вывернули свои карманы и откровенно рассказали о своем финансовом положении. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В четверг, 8 сентября, в России отмечается официальный профессиональный праздник - День финансиста. Нам стало интересно, как у ростовчан обстоят дела с деньгами. Поэтому вышли в парки города и задали прохожим вопрос в лоб про их финансовое положение. А еще узнали, умеют ли они правильно распоряжаться финансами и к чему это привело.

- Я три месяца откладывала деньги на новый компьютер. Можно сказать, что ни ела, ни пила. И накопила 90 тысяч! - делится своим достижением молодая ростовчанка.

А подруге дончанки не так повезло, и та копила на заветную покупку пять месяцев.

К слову, девушки не просили денег у родителей, а нашли подработку и старались тратить деньги разумно. Зато теперь обе являются обладательницами новейшей техники.

Другая собеседница копила деньги на перемены в жизни.

- За полтора года я накопила внушительную сумму, чтобы переехать в Ростов, - скромно делится своим успехом девушка.

Вот только не у всех ростовчан с деньгами прекрасные отношения. Три пожилые дамы решили излить душу и рассказали, как неудачно вложили деньги.

- Мы с подругами решили вложить деньги в акции, так как сейчас это модно, - рассказала одна из них. - Стали инвестировать в зарубежные фонды. Уже планировали, куда тратить прибыль. Но сейчас все счета заморожены

Пока одни инвестируют в новую технику и акции, другие считают великим благом инвестировать в себя.

- На данный момент все свои финансы я вкладываю в свое образование. Покупаю литературу как в бумажном виде, так и в электронном. Еще аудиокниги люблю. Сейчас вот читаю «Жизнь на полной мощности», «Рациональность» и «Гениальное». Инвестирую в себя по полной, чтобы потом вынести из этого много всего полезного, - делится своим взглядом на инвестирование парень лет 20.

Кстати, несмотря на покупку целой кипы книг, в месяц у ростовчанина на саморазвитие уходит всего 500 рублей.

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