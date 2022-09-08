Как правильно кормить школьника, рассказала кандидат медицинских наук из Ростова

Дети школьного возраста испытывают довольно высокую умственную, психологическую, а зачастую и физическую нагрузку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьный год начался, а вместе с ним и вопросы у родителей, как кормить и чем, чтобы ребенок рос здоровым. На вопросы о правильном питании школьников ответила кандидат медицинских наук из Ростова-на-Дону Ирина Дядикова.

«КОНТРОЛИРОВАТЬ – ОБЯЗАТЕЛЬНО»

- Дети школьного возраста испытывают довольно высокую умственную, психологическую, а зачастую и физическую нагрузку, - объяснила заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии РостГМУ. - Это в этот период, когда активно идут процессы роста и развития организма. Поэтому ребенок нуждается в сбалансированном питании. Контролировать питание не просто желательно — это обязательно. Часто дети любят продукты, которые не просто бесполезны для растущего организма, но и наносят вред. Нужно ограничивать употребление сахара, белого хлеба, сладкой газировки, соусов, в том числе кетчупа и майонеза, пакетированных соков, жвачек и леденцов.

- Ирина Глебовна, могли бы Вы назвать главные правила?

- Наличие в рационе 60% белков, большая часть которых должна поступать из продуктов животного происхождения. Количество поступающих углеводов должно в 4 раза превышать количество белка и жира. При этом «быстрые» углеводы, а это конфеты, печенье, пирожные и т. д., должны составлять до 10-20% всех углеводов. Кроме того, один-два раза в неделю ребенок должен есть рыбу, и один раз - красное мясо.

- Но ведь молочные продукты, фрукты и овощи также должны быть?

- Безусловно. Каждый день ребенок должен употреблять три порции молочных и кисломолочных продуктов. К примеру, 30 г сыра, стакан молока и один йогурт. Боле того, в ежедневном рационе должно быть 5-6 порций овощей и фруктов. Порцией считается один средний фрукт (апельсин, яблоко, банан), два небольших фрукта (абрикос, слива), 10-15 ягод или винограда, 50 г овощного салата, стакан свежевыжатого сока, три столовые ложки отварных овощей. При этом, важно придерживаться установленного режима питания и минимизировать употребление синтетических пищевых добавок.

ПРИВЫЧКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМИ

– Часто у детей утром нет аппетита. Каким должен быть завтрак, чтобы было вкусно и полезно?

- Неправильное питание и стрессы — наиболее частые причины отказа от приема пищи. На завтрак лучше давать каши, запеканки, сырники, макароны, бутерброд с мясом, сыром, омлет или яичницу. Запивать - чаем, какао, цикорием.

– Сколько раз в день ребенку необходимо есть? Нужно ли контролировать количество калорий, либо растущему организму «можно все»?

- Для школьников, учащихся в первую смену режим питания должен выглядеть так: завтрак в 7-8 утра, перекус в 10-11, обед в 13-14 часов, ужин в 19. В расписании обучающихся во вторую смену обязательно должен присутствовать перекус между обедом и ужином, примерно в 16-17 часов.

– Что лучше взять с собой в школу на случай, если проголодается, а обед не скоро?

- На занятиях дети проводят минимум полдня, поэтому в перерыве обязательно нужно устраивать хотя бы небольшой перекус. Это могут быть бутерброды с сыром, запеченным мясом, домашняя выпечка, пирожок с творогом. Можно также добавить фрукты, морковь или огурец.

– Как выработать у ребенка правильные пищевые привычки?

- Родители должны показывать своим примером, как нужно питаться. У ребенка школьного возраста уже сформированы привычки, вкусы, поэтому он может отказываться от определенных блюд. Настаивать в этом случае не стоит. Попробуйте приготовить им нелюбимые, но полезные продукты более привлекательным способом. Рассказывайте ребенку о важности грамотного питания для здоровья.

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