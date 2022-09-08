«Искренне хочется, чтобы восстановление после операций проходило как можно в более комфортных условиях»: Александр Ищенко посетил военный госпиталь

Александр Ищенко вместе с коллегами посетил окружной военный госпиталь. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко, руководитель партийной фракции в донском парламенте Владимир Ревенко и депутат Законодательного собрания Адам Батажев в четверг, 8 сентября, посетили окружной военный клинический госпиталь.

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Как сообщил Александр Ищенко, в начале лета, в июне, он уже был здесь.

- В ходе нашего общения с ранеными бойцами мы узнали, какая помощь им нужна в первую очередь. И в течение лета усилиями организаций, возглавляемых депутатами донского парламента – «единороссами», проведен капитальный ремонт в части цокольного этажа хирургического корпуса, обновлена внутренняя отделка приемного отделения, установлены сплит-системы в палатах, выполнен монтаж входной группы и гардероба, заменены окна и внутренние двери. В обновленных помещениях установлены телевизор и диваны в зоне отдыха, - рассказал парламентарий.

Он также добавил, что по медицинской части госпиталь обеспечен всем необходимым.

- Но искренне хочется, чтобы пребывание в госпитале, восстановление после операций проходило у военнослужащих как можно в более комфортных условиях, - отметил спикер Заксобрания в своем телеграм-канале.

«СЧИТАЕМ ЭТУ ПОМОЩЬ СВОИМ ДОЛГОМ»

К слову, сегодня парламентарии приехали с подарками - передали для персонала 4,5 тысячи медицинских халатов, соки, фрукты, печенье для ребят, находящихся на лечении. Также они пообщались с медицинским персоналом и военными, прибывшими на лечение с территорий проведения специальной военной операции.

Адам Батажев подчеркнул, что с военным госпиталем у депутатов давняя дружба.

- Еще в 1995 году наша строительная организация «Руслан» установила в госпитале сплит-системы. Сейчас мы тоже откликнулись на обращение руководства госпиталя. Мы считаем эту помощь своим долгом, особенно сейчас, когда мы все должны сплотиться, чтобы дать достойный ответ на серьезные вызовы, - отметил он.

ВЗЯЛИ ШЕФСВТО НАД ГОСПИТАЛЕМ

Начальник военного госпиталя Валерий Кокоев поблагодарил председателя Законодательного собрания Александра Ищенко и его коллег.

- Это очень своевременная помощь. Ведь необходимо, чтобы те пациенты, которые прибывают к нам из зоны проведения специальной военной операции, получали необходимое лечение в хороших комфортных условиях, - сказал главврач.

Напомним, что ранее депутаты донского парламента взяли шефство над госпиталем и передали хирургическому отделению паровой стерилизатор, предназначенный для стерилизации перевязочного материала и инструментов, а также регулярно привозят в госпиталь питьевую воду для бойцов.

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