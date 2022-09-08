В Ростовской области стартовал масштабный образовательный форум

Талантливая молодежь из разных регионов страны участвует в образовательном форуме, который проходит в Ростовской области. Автор фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

На берегу Азовского моря, в Неклиновском районе, стартовал молодежный образовательный форум «Ростов». Здесь собралась талантливая и инициативная молодежь из сел разных регионов России.

Отметим, форум проходит уже в 13-ый раз. В этом году на нем представлена федеральная площадка по самореализации молодежи сельских территорий и малых городов «Ростов аграрный». В мероприятии покажут свои способности 500 молодых ребят из 46 субъектов Российской Федерации, а также из ЛДНР и Запорожья. Возраст участников – от 18 до 35 лет.

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

В церемонии открытия форума приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимир Гурба, заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов и глава Неклиновского района Василий Даниленко.

- Где же еще, если не на донской земле проводить форум, направленный на развитие села и сельского хозяйства? Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, треть населения которого проживает именно в сельской местности. Кроме того, в регионе стабильно развивается молодежная политика. Ежегодно увеличивается финансирование на поддержку и развитие различных направлений данной сферы, - обратился к присутствующим Артем Хохлов.

Отметим, что программа форума очень насыщенная. Она включает четыре направления: «Предпринимательство в селе», «Агротуризм и экотуризм», «Сообщества в селе», «Кадры для села» (в рамках федеральной площадки «Ростов аграрный»).

По итогам форума в рамках каждого трека ребята создадут уникальный итоговый продукт. Автор фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Кстати, по итогам форума в рамках каждого трека ребята создадут уникальный итоговый продукт, назначение которого улучшить жизнь и способствовать созданию комфортной среды на селе.

Кроме того, на площадке мероприятия ребята пообщаются с потенциальными работодателями, инвесторами. Услышат дополнительные лекции от партнеров и экспертов различных направлений.

В свободное от образовательной программы время молодежи скучать не придется. Ребята посетят культурные и спортивные мероприятия. А вечером будут выступать молодежные группы и исполнители, пройдут конкурсы талантов, розыгрыши призов.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Также на форуме «Ростов» состоится Всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов, где участники смогут выиграть до одного миллиона рублей на реализацию своих инициатив.

- Главная цель форума – показать ребятам и рассказать о том, что сейчас в селе очень интересно жить: можно успешно развивать предпринимательство, хорошо зарабатывать и развивать село, - сообщил директор форума «Ростов» Денис Белаш.

Отметим, форуму хоть и исполнилось 13 лет, но своей актуальности он не теряет. Из года в год эта площадка продолжает развивать трудовой, творческий и спортивный потенциал молодежи.

За всю историю форума участниками стали более 13000 человек, реализовано 80 различных треков, а гостями площадки стали более 1000 спикеров и экспертов.

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