Власти Ростова объяснили причину крупного затора на проспекте Стачки

Ростовские водители провели утро в многокилометровых пробках. Фото: аккаунт пресс-секретаря администрации города «ВКонтакте»

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали причину крупного утреннего затора на дорогах в Западном районе города, который по цепной реакции вызвал пробки на нескольких улицах в центре города. Многокилометровые пробки с утра сковали проспект Стачки, проспект Сиверса и улицу Красноармейскую. Подробностями поделилась в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» пресс-секретарь администрации донской столицы Мария Петрова.

«ДОСТАЛОСЬ» ДОРОЖНИКАМ»

- Утром движение на проспекте Стачки в сторону центра оказалось парализовано – образовалась многокилометровая пробка. Поскольку на путепроводе через железную дорогу восстанавливают деформационные швы, «досталось» дорожникам, - объясняет ситуацию Мария Петрова. - Однако работы стартовали еще пятого сентября, а транспортный коллапс случился только сегодня.

Утром сервис Яндекс.Карты предупреждал, где водителям придется стоять долго. Пробка на проспекте Стачки началась еще от улицы Международной и тянулась до самого моста. При этом максимальная скорость движения на загруженных участках составляла всего от пяти до десяти километров в час. Помимо основных городских дорожных артерий автомобилисты простаивали в пробках по улицам Портовой, Шаумяна и Привокзальной.

АВАРИЯ СПРОВОЦИРОВАЛА КОЛЛАПС

Недовольные ростовчане сразу же за рулем делились впечатлениями в соцсетях. Виной всему горожане посчитали ремонт, начавшийся на проспекте утром. Но первым событием, вызвавшим масштабные заторы, оказалась авария.

- Как сообщила городская Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры, причиной крупного затора стало дорожно-транспортное происшествие в районе площади 5-го Донского корпуса, - уточняет пресс-секретарь. - Причем, ДТП произошло за пределами ремонтируемого участка.

Также в администрации обратили внимание на то, в каком направлении были перекрыты полосы движения.

- Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения на съезде в сторону проспекта Сиверса и одна полоса в направлении улицы Станиславского. А работы на путепроводе производились по направлению в сторону Западного жилого массива, - добавила Мария Петрова. - Движение же по мосту в сторону Буденновского проспекта осуществлялось по всей ширине проезжей части.

О РЕМОНТЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗАРАНЕЕ

Что касается ремонта дороги, то о планируемых работах ростовчанам сообщали заранее, отметили в администрации.

- О предстоящем ремонте горожан предупредили заранее. Информация о планируемых работах была размещена на сайте администрации города 25 августа, - указано в посте пресс-секретаря в соцсети.

Напомним, еще 21 августа в городском департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения предупредили, что до первого октября на нескольких центральных улицах будет ограничено движение автомобилей. Из-за ремонтных работ закрыт для машин Доломановский переулок от Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса и улица Шаумяна - от Доломановского до Буденновского проспекта.

Также ограничения введены на улице Пришкольной на участке от Омской до Нариманова. Это связано с ремонтом дорожного полотна.