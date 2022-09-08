Пожар тушат 20 единиц техники и 63 человека. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В городе Аксай Ростовской области в четверг, 8 сентября, пламя охватило три из четырех складов на улице Западной, 3. Спасатели уже несколько часов пытаются ликвидировать крупное возгорание. В донском управлении МЧС по Ростовской области опубликовали фото и видео тушения пожара.

По данным регионального МЧС, на аксайских складах хранились древесина и электрооборудование. В настоящий момент пламенем на площади 800 квадратных метров охвачены три складских здания из четырех. Уже в 15:48 пожару был объявлен второй ранг опасности.

По данным МЧС, на складах хранились древесина и электрооборудование. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- Для тушения привлечены силы и средства по повышенному рангу пожара — 20 единиц техники и 63 человека. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара уточняются, - рассказал руководитель тушения пожара Сергей Корольский.

На кадрах с места происшествия видно, как густым дымом заволокло территорию складов. Помещения практически полностью выгорели.

К 17.38 пожар был локализован. Площадь пожара на складах достигла 800 квадратных метров, сухая трава выгорела на площади 200 квадратных метров.

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