На Дону перезахоронили останки казачьих генералов

В Старочерскасске перезахоронили останки казачьих генералов. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области, в Старочеркасске, в четверг, 8 сентября, в день воинской славы, почтили тех, кто в далекие годы сражался за Отчизну. Дань памяти героям отдали губернатор Василий Голубев и казаки.

ВЕЧНОЕ УПОКОЕНИЕ В СТЕНАХ СОБОРА

Также в этот день состоялась церемония перенесения останков генералов наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года на вечное упокоение в крипту Воскресенского войскового собора состоялась в Старочеркасске.

Торжественное богослужение провел глава Донской митрополии Русской православной церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Героям тех далеких событий были возданы войсковые почести. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что останки наших земляков-генералов Отечественной войны 1812 года обрели место вечного упокоения.

- Имена донских генералов высечены на стенах Георгиевского зала Кремля и храма Христа Спасителя. Наш нравственный долг – воскресить память о судьбах и подвигах прославленных земляков, - убежден Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий приняли участие в торжественной церемонии. Автор фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Василий Юрьевич выразил уверенность в том, что пример легендарных соотечественников, их верность долгу, семье, Родине будут вдохновлять молодых людей, которым предстоит строить наше будущее.

ПРИМЕР ПОТОМКАМ

Также глава региона поблагодарил казаков, которые несут службу по защите Отечества.

- Сегодня российская армия, казаки сражаются за нашу независимость, наш суверенитет. Подвиги, которые совершили наши прадеды в годы войны 1812 года и в годы Великой Отечественной, должны оставаться не только в памяти, а быть примером для наших потомков, – сказал Василий Голубев.

После церемонии глава региона провел встречу с донскими казачьими атаманами.

Кстати, ранее, на Большом войсковом круге, глава региона отметил, что казаков всегда называли «оберегателями земли русской».

- И сегодня безопасность государственных рубежей, защиту мирных жителей Донбасса в войсках Минобороны России и Росгвардии обеспечивают несколько тысяч казаков. Еще более 700 отправились добровольцами. Казаки, руководствуясь приоритетами общества и государства, последовали своему главному историческому выбору – служить России, - подчеркнул Василий Голубев.