В Ростовской области можно бесплатно обучиться новой профессии

Фото: Пресс-служба Центра опережающей профессиональной подготовки в Ростовской области.

На Дону второй год подряд реализуется федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Основная цель проекта – помощь в трудоустройстве отдельных категорий граждан, организация профессионального обучения, получение дополнительного профессионального образования.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ

Чтобы получить новую профессию по программе бесплатного переобучения, нужно входить в одну из льготных категорий:

- люди не старше 35 лет, в том числе: студенты последних курсов вузов и колледжей, которые не могут найти работу по специальности;

- те, у кого нет среднего профессионального или высшего образования;

- те, кто окончил учёбу или отслужил в армии, но после этого в течение 4 месяцев не смог трудоустроиться;

- те, у кого возник риск лишиться имеющейся работы;

- безработные мамы детей дошкольного возраста и женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

- люди старше 50 лет;

- безработные и граждане находящиеся под риском увольнения;

- граждане Украины, граждане ДНР и ЛНР, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Фото: Пресс-служба Центра опережающей профессиональной подготовки в Ростовской области

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ОБУЧЕНИЕМ

Перед началом обучения граждане заключают трехсторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор подписывается в том случае, если человек планирует дальше работать по найму. Свои подписи под документом в этом случае ставят оператор образовательной программы, будущий работодатель и человек, который планирует пройти обучение.

Двусторонний договор заключается в том случае, если гражданин намерен открыть свое дело по результатам обучения. Таким образом, предусматривается несколько форматов трудоустройства: регистрация в качестве самозанятого, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, прием работодателем на работу по ТК.

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОГРАММЫ И ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП РО) и профессиональные образовательные организации Ростовской области обеспечивают обучение, переобучение и повышение квалификации по востребованным и перспективным профессиям и компетенциям в регионе.

Так, жители донского края могут освоить веб-технологии, токарные работы на станках с ЧПУ, графический дизайн, работу с большими базами данных, интернет-маркетинг, 1С-бухгалтерию, поварское дело, парикмахерское искусство, технологии моды, сухое строительство, штукатурные работы, слесарные работы по ремонту автомобилей и т.д. Всего обучение проводится по 56 направлениям.

Фото: Пресс-служба Центра опережающей профессиональной подготовки в Ростовской области.

Практико-ориентированные программы реализуются с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия, в основе которых актуальные запросы компаний, и более 70% учебного времени в них отводится на освоение и отработку практических навыков. Срок обучения - от трех недель до трех месяцев, форма обучения - очная или очная с применением дистанционных технологий, в зависимости от выбранной программы.

Центр опережающей профессиональной подготовки в Ростовской области помогает потенциальным соискателям определиться с выбором программы, формой обучения, подать заявку на участие в проекте, трудоустроиться или открыть свое дело. А работодателям - переобучить или повысить квалификацию своих сотрудников, подобрать подготовленные кадры из числа выпускников и тем самым сократить затраты на поиск и обучение персонала.

По всем вопросам обращаться:

Руководитель ЦОПП Жукова Мария Владимировна

Телефон +7 863 206–88–88, доб.7023

Моб. т.: 8-918-560-34-28

email: zhukova@copp161.ru

“Вконтакте” https://vk.com/copprostov

Подробная информация о проекте представлена на сайте:

https://copp161.ru/promoting_employment.

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