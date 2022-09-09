Погода зовет ростовчан на прогулки в эти выходные. Фото: Иван Макеев

Погода в Ростове-на-Дону в выходные порадует горожан небольшим потеплением. По прогнозам синоптиков, 10 и 11 сентября в донской столице будет пасмурно и сухо перед дождливой неделей. Публикуем точный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове в субботу, 10 сентября, ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +8 — 10 градусов, днем — от +20 до +22.

В воскресенье, 11 сентября, также будет облачно, но зонт можно оставить дома. Восточный ветер перейдет в юго-восточный — 6 — 11 метров в секунду, а днем — с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит +9 — 11 градусов, а днем потеплеет на два градуса по сравнению с субботой — от +22 до +24.

В Ростовской области в субботу и воскресенье небо также затянет облаками. В первый выходной день ветер ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный — 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью в зависимости от района будет колебаться от +6 до +11 градусов, на некоторых территориях даже упадет до нуля. Во второй половине ночи и утром станет еще свежее — ожидаются заморозки до -2 градусов, а днем будет тепло — от +17 до +22.

В воскресенье в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается восточного и юго-восточного направления со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами ночью порывы достигнут 12 — 14 метров в секунду, а днем еще сильнее — 15 — 18. Ночью столбики термометра покажут от +7 до +12, в отдельных районах опустятся до +1. Во второй половине ночи и утром понедельника также могут быть заморозки до -2. Днем же по области будет от +17 до +22, а в южный районах — до +25.

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