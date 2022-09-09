Учитель физики и математики из Таганрога Кира Бадя стала полуфиналистом телешоу «Классная тема»

24-летний педагог борется за право провести урок физики на центральном ТВ. Фото: страница проекта "Классная тема" ВКонтакте

Жительница Ростовской области, молодой школьный учитель Кира Бадя вышла в полуфинал телешоу «Классная тема», которое выйдет в эфире федерального телеканала «Россия 1». Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.

ПРОШЛА ОТБОР СРЕДИ ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ

Для Киры Борисовны начался только второй учебный год в качестве учителя физики и химии. 24-летний педагог работает в таганрогском лицее № 7. Но, несмотря на небольшой пока опыт, учитель настолько любит свою профессию, что решилась участвовать в федеральном телепроекте.

– Этот проект призван показать самых ярких, талантливых, современных педагогов России, которые способны увлечь своим предметом и замотивировать учащихся изучать его, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Участие в проекте предполагало серию сложных испытаний – как интеллектуальных, так и коммуникативных. Наш донской математик прошла многоэтапный отбор из нескольких тысяч педагогов со всей страны, мы, безусловно, поддерживаем ее во всех начинаниях.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ

Кира Бадя приехала в Таганрог из Сальского района, поселка Новый Егорлык. Молодой специалист - выпускница бакалавриата факультета физики, математики, информатики Таганрогского института имени А.П.Чехова - филиала РГЭУ (РИНХ). Сейчас учитель совмещает работу в лицее и учебу — получает образование сразу по двум магистерским программам вуза, а в свободное время еще и ведет школьный волонтерский кружок и помогает приютам для животных.

- Я не намного старше своих учеников, поэтому стараюсь быть с ними на одной волне не только в классе, - делится учитель. - Собираем корм и все необходимое приюту для животных, в городе сажаем цветы и деревья, пожилым людям показываем творческие номера, а с младшими ребятами проводим опыты по физике.

Молодой педагог понимает особенности мышления нового поколения и ищет новые подходы.

– На занятиях мы часто экспериментируем: физика непростой, но прикладной предмет. Учебники и доска уже не так интересны детям, поэтому мой основной метод – это полное погружение в реальность, – отмечает Кира Борисовна.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОВЕДЕТ УРОК НА ТВ

В чем преимущество нынешних молодых педагогов? У большинства нет предубеждения, что в конкурсах можно участвовать только после 10 лет работы в школе. У них есть энтузиазм и большая любовь к своей профессии, которой они готовы заразить любого. Поэтому Кира Бадя поучаствовала уже во многих федеральных конкурсах, а теперь прошла и в полуфинал «Классной темы».

Следующий этап конкурса стартует 24 сентября в официальной группе ТВ-шоу «Классная тема» ВКонтакте. По итогам голосования будут выбраны семь педагогов, которые выступят в телепрограмме на канале «Россия 1».

Главный приз — возможность провести свой урок в эфире федерального телеканала. Победителей, которые удостоятся урока на всю Россию, выберут с помощью открытого голосования.

Напомним, шоу «Классная тема» создано по поручению президента России Владимира Путина одним из центральных телеканалов и Министерством просвещения РФ при поддержке социальной сети ВКонтакте.