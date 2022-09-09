Ростовчанину пришили пальцы, отрезанные циркулярной пилой

Пациент уже готовится к выписке. Фото: Городская больница № 20.

Пациент уже готовится к выписке. Фото: Городская больница № 20.

В Ростове 50-летнему мужчине пришили пальцы левой руки, отрезанные циркулярной пилой. Сложную операцию провели врачи больницы №20.

Иван Викторович уже готовится к выписке и чувствует себя хорошо. Мужчина рассказал, что в тот злополучный день все произошло буквально за секунду.

- Уже много лет дома работаю со столярным станком, никогда не было происшествий. Непредусмотрительность и «авось» подвели. Поставил руку под кромку инструмента, она скользнула, секунда - нет двух пальцев, а третий держится на честном слове. Первая реакция — шок. Понимая, что надо действовать быстро, перевязал руку и выбежал из гаража на улицу. Повезло – рядом был знакомый с машиной. Вернулся за пальцами, которые чуть позже упаковали вместе со льдом, - вспоминает Иван Викторович.

По словам пациента, раны уже начали заживать. Фото: Городская больница № 20.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Как только мужчина добрался до больницы, врачи сразу же доставили пострадавшего в отделение травматологии. Медики осмотрели травмированную руку. Не теряя времени, специалисты подготовили все к операции. Кистевой хирург Антон Бехтерев с помощью высокотехнологичного операционного микроскопа начал сшивать поврежденные сухожилия, нервы и артерии. Врач провел ювелирную работу. Операционная бригада выдохнула через восемь часов, когда пошло восстановление кровообращения в пришитых пальцах.

Поврежденные сухожилия, нервы и артерии сшивали с помощью микроскопа. Фото: Городская больница № 20.

- Пациент находился в состоянии травматического шока, полностью перерезаны кости, сосуды и нервы двух пальцев - мизинца и безымянного, третий - почти полностью. Сейчас можно говорить, что прогноз хороший, готовим к выписке. Впереди еще продолжительная реабилитация и разработка руки. Теперь много зависит от четкого соблюдения пациентом наших рекомендаций, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 с центром лечения боли и реконструктивной микрохирургии городской больницы № 20 Антон Бехтерев.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

По словам самого Ивана Викторовича, сейчас пальцы уже чешутся, а значит – заживают. Мужчина не перестает благодарить врачей за помощь.

Сам ростовчанин признается - пальцы уже сильно чешутся, а значит - заживают.

Врачи "двадцатки" провели Ивану Викторовичу восьмичасовую операцию. Фото: Городская больница № 20.

- Мне очень повезло, что я попал именно в «двадцатку». Благодарю за надежду в лучшее, отзывчивость, доброе сердце и колоссальную поддержку! От всей души желаю коллективу больницы крепкого здоровья и успехов в вашей такой нужной профессиональной деятельности.

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