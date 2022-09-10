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Общество10 сентября 2022 20:31

В Ростове 10-летний мальчик пропал во время прогулки

Школьника ищут полицейские и волонтеры
Михаил СТРИЖЕВ
К поискам подключилась полиция.

К поискам подключилась полиция.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове разыскивают 10-летнего школьника. По данным организации «Лиза Алерт Юг», ребенок пропал днем 10 сентября во время прогулки.

У мальчика худощавое телосложение, рост — 140 сантиметров. У него русые волосы, серые глаза.

Сейчас пропавшего ищут полиция и волонтеры. Добровольцы распространили ориентировки с данными о ребенке.

Всех, кто видел мальчика или что-либо знает о его местоположении, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52.

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