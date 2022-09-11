В Ростовской области ищут 37-летнюю женщину, ее дочь считает, что она могла стать жертвой нападения

Женщина пропала в хуторе, где жила.
Фото: Николай ВАРСЕГОВ
В Мартыновском районе Ростовской области больше месяца ищут 37-летнюю Евгению Болдыреву. Жительница хутора Комаров пропала еще в начале августа при загадочных обстоятельствах.
Как рассказала дочь пропавшей Мария Огрызько, Евгения уже давно живет в Комарове. Сама же она переехала в другое место, поэтому об исчезновении мамы узнала от родственников.
Близкие сразу начали искать женщину по знакомым и нашли свидетелей инцидента. В последний раз ее видели на улице Школьной.
Семья ищет пропавшую больше месяца. Фото: Мария Огрызько.
— Нам сказали люди, что видели, как ее ударили и затолкали в машину. Правда это или нет, я не знаю. Но найти мы ее не можем уже столько времени, — говорит Мария.
Она отметила, что с августа Евгения Болдырева находится в розыске. На днях девушке позвонила женщина и сообщила, что видела человека, похожего на Евгению. Причем произошло это не в Комарове, а в другом поселке в том же районе.
Несмотря на новые данные, поиски пока не дали результата.
— Готовы даже заплатить вознаграждение за информацию. Лишь бы она нашлась и была здорова.
Рост женщины — 160 — 165 сантиметров. У пропавшей голубые глаза, короткая стрижка. Всем, кто что-либо знает о местоположении Евгении, просьба обращаться по телефону +7 (909) 409-00-00.
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