Мужчина неоднократно был судим за различные преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красносулинском районе Ростовской области 9 сентября в лесополосе нашли тело школьницы. По подозрению в убийстве 14-летней девочки был задержан 34-летний местный житель. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что у мужчины уже есть четыре судимости, и узнала подробности последнего дела.

ПЕРВАЯ СУДИМОСТЬ - В 20 ЛЕТ

По данным источника, впервые Александр (имя изменено — прим.ред.) оказался на скамье подсудимых, когда ему было чуть больше 20 лет. Тогда молодого человека признали виновным в краже, но он отделался условным сроком. Однако через год его обвинили в более серьезных преступлениях: незаконном приобретении и хранении оружия, угрозе убийством и покушении на убийство. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет и шесть месяцев.

Полностью отбыв срок, рецидивист освободился, но через пару лет снова загремел в тюрьму. На этот раз его обвинили в грабеже — он сначала сбил девушку и пытался усадить к себе в машину, а потом ограбил ее на глазах у свидетелей.

Подозреваемого в убийстве девочки задержали 9 сентября. Фото: СУ СК России по РО.

СБИЛ И ОТНЯЛ МОБИЛЬНИК

Происшествие случилось весной 2019 года. По трассе, вдоль обочины, ехала молодая велосипедистка. В какой-то момент на нее наехала «Лада» — от удара девушка упала.

В автомобиле находился Александр. Он вышел из машины, схватил ее велосипед и отнес в сторону лесополосы. После этого предложил пострадавший отвезти ее в больницу, но та испугалась и отказалась. Когда водитель заметил, что девушка пытается сфотографировать автомобиль, он схватил ее и стал настойчиво уговаривать сесть в салон.

— Девушка кричала и махала руками, и их заметили другие водители. Двое остановились. Александр пытался все представить так, будто у него с девушкой семейные разборки. Но, видимо, у пострадавшей был настолько напуганный вид, что ему никто не поверил, — говорит источник «КП-Ростов-на-Дону».

Когда мужчина понял, что не убедил водителей, он решился на отчаянный шаг - схватил из рук девушки телефон, сел в машину и уехал. Все случилось настолько быстро, что люди не успели среагировать.

Найти автомобилиста-грабителя не составило труда. Почти сразу подозреваемого задержали, а позже осудили на год и шесть месяцев колонии строгого режима. Судя по всему, освободился он максимум год назад.

Почти двое суток ребенка искали правоохранители и волонтеры. Фото: СУ СК России по РО.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, следователи считают, что убийство 14-летней школьницы произошло 7 сентября. По версии правоохранителей, обвиняемый заметил девочку, когда она шла в школу мимо его дома. Мужчина завязал с ней разговор, усадил в свою машину и отвез в безлюдное место. Здесь он расправился с ребенком, после закопал тело в лесополосе.

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