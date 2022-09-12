Подозреваемого задержали 9 сентября. Фото: СУ СК России по РО.

В Ростовской области арестовали обвиняемого в убийстве 14-летней девочки. Соответствующее решение приняли в Красносулинском районном суде.

— Мера пресечения избрана сроком на 1 месяц 30 суток, — прокомментировали в пресс-службе суда.

Тело школьницы нашли 9 сентября в лесополосе. Под подозрение сразу попал 34-летний местный житель. Следователи считают, что 7 сентября он увидел девочку, когда она шла мимо на уроки. Мужчина завел с несовершеннолетней разговор, а потом усадил в машину и отвез в безлюдное место, где и расправился с ней.

Как пояснили в суде, убийство произошло в полутора километрах от дома на улице Школьной. По версии правоохранителей, обвиняемый накинул веревку на шею девочки и задушил ее. После он попытался скрыть следы преступления: переместил тело потерпевшей и закопал в земле.

Напомним, 14-летнюю жительницу села в Красносулинском районе начали искать 7 сентября. В тот день девочка не вернулась домой, а позже выяснилось, что и в школе она в тот день не была. Проблем с поведением у школьницы никогда не было, поэтому близкие сразу заподозрили неладное и обратились в полицию. Двое суток ребенка искали правоохранители и волонтеры.

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