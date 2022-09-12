Ростовские студенты придумали, как побороть налоговую неграмотность у населения

Ростов-на-Дону на форуме представили 12 студентов. Фото: Екатерина Попова.

В Москве в честь празднования 220-летия финансовой системы России с 7 по 9 сентября прошла студенческая конференция «Государственные финансы и финансовые рынки: вызовы настоящего и модель будущего». Она проводилась в рамках Московского финансового форума.

В ней приняли участие более 120 представителей из Финансового университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Ростовского государственного экономического университета и Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Ростов на форуме представили 12 студентов во главе с ректором РГЭУ (РИНХ) Еленой Макаренко. Еще два ростовских студента присоединились к конференции дистанционно.

ТРИ ДНЯ НА РЕШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ

Студенты всей страны на протяжении нескольких дней работали в командах над семью проектами. Все они были направлены на разработку удобного механизма оповещения изменений в сфере налогообложения, а также на повышение уровня налоговой грамотности у населения за счет более доступной и простой к пониманию информации.

На протяжении трех дней студентам, молодым специалистам финансовых, казначейских, налоговых органов и ведущим финансистам нашей страны предстояло разобраться в проектах, связанных с адаптацией налоговой системы и налогового администрирования к современным вызовам и рискам, финансовым рынком и инвестициями в санкционной экономике, цифровыми трансформациями государственных финансов и путями трансформации межбюджетных отношений для достижения национальных целей развития.

Самые лучшие идеи были презентованы министру финансов России Антону Силуанову.

ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ОТВЕТИТ НА ЛЮБОЙ ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС И ПЕРЕНАРАВИТ К ПЕРВОИСТОЧНИКУ

Ростовская студентка Алла Алдошкина с факультета экономики и финансов представила перед министром проект «Адаптация налоговой системы и налогового администрирования к современным вызовам и рискам». Это своего рода образовательное приложение, которое призвано повысить финансовую грамотность населения. А еще в приложении можно задать любой интересующий вопрос из финансовой сферы. И если вопрос окажется одним из самых запрашиваемых, то приложение моментально выдаст все ссылки на источники и подберет необходимый ответ. Если же вопрос будет более узким, пользователя перенаправят к специалисту. И тот в течение нескольких минут ответит на вопрос клиента.

В ХОД ИДЕТ БЛОКЧЕЙН И ТОКЕНИЗАЦИЯ

Второй донской студент Вадим Евтушенко с учетно-экономического факультета работал над проектом «Управление федеральным имуществом: как найти оптимум экономической эффективности». Вадим рассказал министру свои идеи об изменениях в методах реализации государственного имущества. Для этого студент предложил использовать повторно нерентабельное госимущество. А также применять технологии блокчейн для организации сделок купли-продажи с помощью токенизации имущества.

Проекты двух студентов Ростовского государственного экономического университета Антону Силуанову понравились. И он предложил ростовчанам заняться их реализацией. А государство предоставит им все возможности и инструменты поддержки для молодых предпринимателей.

Остальные донские студенты приняли участие в разработке других проектов-хакатонов. Их идеи были изложены в докладах участников форума.