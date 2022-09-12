Теперь можно оценить изнутри: квартиры в новом жилом комплексе на ЦГБ открыты для просмотра

Вид с 20-го этажа на площадь Гагарина. пресс-служба МСК.

Кто из жителей Ростова не проходил или не проезжал мимо площади Гагарина и не заглядывался на растущую высотку, представляя себя владельцем квартиры с красивым видом на город? Многие заходили на сайт застройщика, смотрели планировки в будущем ЖК.

Сегодня, 12 сентября, в Ростове на строительном объекте ЖК «Кристалл — 2» стартовали показы типовых квартир. Об этом сообщает пресс-служба застройщика — группы компаний «МСК».

В САМОМ СЕРДЦЕ ГОРОДА

Теперь можно своими глазами увидеть качество строительства, зайти в несколько квартир, выбрать вид из окна и даже представить ремонт. Для будущих новоселов застройщик открывает специально оборудованный демонстрационный этаж. Здесь можно будет оценить не только конкретные планировки, но и ознакомиться с технологиями возведения дома, строительными и отделочными материалами, которые используются при строительстве, узнать о преимуществах и особенностях проекта.

Жилой комплекс «Кристалл-2». Фото: пресс-служба МСК.

Конечно, одно из ключевых преимуществ для будущих владельцев квартир здесь — расположение на одной из центральных улиц города со всей его развитой инфраструктурой. Жилой комплекс находится на проспекте Ворошиловском, 82/4, - прямо на кольце площади Гагарина, напротив ЦГБ.

В самом комплексе все продумано так, чтобы обеспечить максимальный комфорт на его территории. На стилобатной части здания будет организована благоустроенная терраса, где жильцы смогут проводить время с гостями и отдыхать.

Кроме того, во дворе возведут продуманные до мелочей детскую и спортивную площадки. А острый вопрос для центра города — где оставить машину — решается благодаря подземному паркингу. Для удобства жильцов на 1-м этаже разместятся магазины, где можно будет купить все необходимое.

Жилой комплекс «Кристалл-2». Фото: пресс-служба МСК.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

- Любая стройка – это объект повышенного внимания с точки зрения обеспечения безопасности, - подчеркнули в «МСК». - Поэтому каждому участнику экскурсии на стройплощадку проводят необходимые инструктажи и обязательно выдают каски. Все данные вносятся в журнал по технике безопасности. Также обращаем внимание, что на объект не допускаются дети, не достигшие 18-летнего возраста, даже в сопровождении родителей.

Чтобы ростовчане смогли увидеть, как будет выглядеть их будущая квартира, достаточно предварительно записаться на экскурсию по телефону застройщика или через WhatsApp.

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