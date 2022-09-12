"В глазах - боль и страх": Каково работать добровольцем на границе, рассказала бухгалтер из Ростова

Волонтер из Ростова рассказала, как помогают беженцам Донбасса. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Верно говорят, что в экстренных ситуациях можно определить, каков человек на самом деле. Одни превращаются в диванных экспертов, другие действуют по принципу "хаты с краю", ну а третьи решают открыть свое сердце для помощи, ведь именно в ней так остро нуждаются сотни тысяч беженцев из ЛДНР.

Сделать доброе дело решила и бухгалтер из Ростова-на-Дону Елена. Свое настоящее имя девушка предпочла не называть, ведь искрение поступки делаются для души, а не напоказ.

Этим летом она уже во второй раз стала волонтером штаба помощи для переселенцев Донбасса. Журналистам «КП – Ростов-на-Дону» женщина рассказала, как жители Донбасса встречают волонтеров, почему стесняются попросить кусок хлеба, а также поведала истории людей, которые были вынуждены покинуть отчий дом.

"НЕ ХОТЕЛА ПОПОЛНЯТЬ РЯДЫ ДИВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ"

- В марте было особенно тяжелое время, - вспоминает Елена. - Я думаю, многие сидели в полном непонимании, как быть и что делать. В такие моменты начинаешь задумываться, о вещах, которые действительно важны, так произошло и со мной.

В один из дней увидела, что в соцсетях есть группа штаба помощи беженцам. Пообщавшись с друзьями узнала, что некоторые из них уже успели поработать там волонтерами. Сразу связалась с координаторами и записалась на апрельскую смену.

Так вышло, что именно в тот момент проходили жестокие боевые действия в Мариуполе, страдали целые семьи, дети, женщины, пожилые люди. Просто смотреть на ежедневные сводки ТВ было невыносимо больно, в конце концов захотелось сделать что-то полезное, а не пополнять и без того широкие ряды диванных экспертов

По словам Елены, центр помощи находится возле автомобильного пункта пропуска Весело-Вознесенка.

- С самого начала февральских событий на этой территории развернуты палатки МЧС и "скорой", а также тент нашего благотворительного штаба, - продолжает собеседница. – Работает он исключительно за счет частных лиц и помощи неравнодушных. Каждый день добрые люди привозят в штаб десятки ящиков с гуманитарной помощью. Это может быть еда, детское питание, корма для животных, а также вещи и предметы личной гигиены.

КОГО-ТО НУЖНО ПРОСТО ОБНЯТЬ

Для помощи людям организуют дежурство, есть вечерняя и дневная смены.

- А раньше была еще и ночная смена, - вспоминает волонтер. – Я ездила сюда несколько раз, первый был в апреле, второй - уже в августе. В наши обязанности входила раздача пайков, которые сами же раскладывали по пакетам, а еще координирование прибывших. Чтобы нам было легче, в палатке повесили памятку, в которой говорилось, как нужно себя вести, куда обращаться, если человек потерял родственников или хочет оформить гражданство. Ну и, конечно, с нас - обычная человеческая поддержка: обнять, приободрить или просто протянуть кусок хлеба. Кажется, что это так мало, но для людей в тяжелой ситуации это важно.

Были и те, кто помогал работать на кухне.

- Например, последний месяц в штабе трудится профессиональный кок с острова Сахалин, - делится ростовчанка. - Раньше мужчина служил поваром на корабле, а сейчас готовит самые вкусные обеды для нуждающихся. Происходит все буквально в полевых условиях. Столовая, где люди могут бесплатно поесть, находится в натянутой брезентовой палатке. Там же можно получить вещи первой необходимости.

БОГАТАЯ ГЕОГРАФИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ СЕРДЕЦ

Как говорит доброволец из Ростова, помощники едут на границу абсолютно из разных уголков страны:

– Здесь много жителей нашей области, Краснодара, Туапсе и даже из столицы. В августе, например, из города белых ночей приезжал парень Валера. В Питере он работал на заводе, но, узнав, что в здешних краях есть центр помощи, сразу взял месячный отпуск и приехал на помощь. География неравнодушных сердец действительно богатая. Например, вот уже полтора месяца центру помогает москвичка Светлана. В отличие от Валерия, который живет прямо на территории пункта, она снимает комнату в Таганроге, и приезжает сюда каждое утро.

И, знаете, жители Донбасса очень открытые и добрые люди. Я была поражена их сердечностью и какой-то простотой. Благодарят тебя буквально за каждую мелочь, будь то стакан воды или обычное мыло. Многие до сих пор не могут прийти в себя, но это понятно. Пережить происходившее с ними очень непросто: одним пришлось срочно бежать из родного дома, прячась от бомбежек, другим - потерять родных и близких. В их глазах читался страх и боль, но сердце по-прежнему сохраняло чистоту и искренность.

БЕЗ СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ

Конечно, в обязанности волонтера не входит психологическая помощь, но некоторые люди искренне хотят поделиться своими эмоциями, переживаниями, историями большой боли.

- Отказать им в этом не имеем право. Например, помню историю семьи из Мариуполя, - с дрожью в голосе рассказывает дончанка. - Многоэтажный дом, где они жили, оккупировали войска противника. Солдаты согнали всех, кто был в квартирах, в темный подвал. Сказали, что выпускать их никто не собирается: мол, все вместе либо умрем, либо выживем.

Две недели люди жили без еды, воды, света и даже связи с внешним миром. А в это время солдаты вели боевые действия. Из-за вынужденной изоляции супруги даже не знали, что власти организовали "зеленые коридоры". Но в один из дней новость об этом рассказал кто-то из соседей. В перерывах между обстрелами они смогли бежать, уехав из города на собственной машине.

Еще одна женщина рассказывала, что пока они с мужем пытались добраться в пункт помощи, машина, ехавшая впереди, резко взорвалась. Еще к нам как-то поступила молодая пара, дом которых также захватили. Но, к счастью, украинским военным нужно было только здание, поэтому люди быстро повыбегали из квартир, оставив там все вещи. Из 40 человек 25 уехали, а 15 остались. Что с ними было дальше, никто не знает...

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