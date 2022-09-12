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Общество12 сентября 2022 13:09

"В глазах - боль и страх": Каково работать добровольцем на границе, рассказала бухгалтер из Ростова

Ростовчанка несколько раз побывала там, где волонтеры помогают вынужденным переселенцам из Донбасса
Александра КАКАСЬЕВА
Волонтер из Ростова рассказала, как помогают беженцам Донбасса.

Волонтер из Ростова рассказала, как помогают беженцам Донбасса.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Верно говорят, что в экстренных ситуациях можно определить, каков человек на самом деле. Одни превращаются в диванных экспертов, другие действуют по принципу "хаты с краю", ну а третьи решают открыть свое сердце для помощи, ведь именно в ней так остро нуждаются сотни тысяч беженцев из ЛДНР.

Сделать доброе дело решила и бухгалтер из Ростова-на-Дону Елена. Свое настоящее имя девушка предпочла не называть, ведь искрение поступки делаются для души, а не напоказ.

Этим летом она уже во второй раз стала волонтером штаба помощи для переселенцев Донбасса. Журналистам «КП – Ростов-на-Дону» женщина рассказала, как жители Донбасса встречают волонтеров, почему стесняются попросить кусок хлеба, а также поведала истории людей, которые были вынуждены покинуть отчий дом.

"НЕ ХОТЕЛА ПОПОЛНЯТЬ РЯДЫ ДИВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ"

- В марте было особенно тяжелое время, - вспоминает Елена. - Я думаю, многие сидели в полном непонимании, как быть и что делать. В такие моменты начинаешь задумываться, о вещах, которые действительно важны, так произошло и со мной.

В один из дней увидела, что в соцсетях есть группа штаба помощи беженцам. Пообщавшись с друзьями узнала, что некоторые из них уже успели поработать там волонтерами. Сразу связалась с координаторами и записалась на апрельскую смену.

Так вышло, что именно в тот момент проходили жестокие боевые действия в Мариуполе, страдали целые семьи, дети, женщины, пожилые люди. Просто смотреть на ежедневные сводки ТВ было невыносимо больно, в конце концов захотелось сделать что-то полезное, а не пополнять и без того широкие ряды диванных экспертов

По словам Елены, центр помощи находится возле автомобильного пункта пропуска Весело-Вознесенка.

- С самого начала февральских событий на этой территории развернуты палатки МЧС и "скорой", а также тент нашего благотворительного штаба, - продолжает собеседница. – Работает он исключительно за счет частных лиц и помощи неравнодушных. Каждый день добрые люди привозят в штаб десятки ящиков с гуманитарной помощью. Это может быть еда, детское питание, корма для животных, а также вещи и предметы личной гигиены.

КОГО-ТО НУЖНО ПРОСТО ОБНЯТЬ

Для помощи людям организуют дежурство, есть вечерняя и дневная смены.

- А раньше была еще и ночная смена, - вспоминает волонтер. – Я ездила сюда несколько раз, первый был в апреле, второй - уже в августе. В наши обязанности входила раздача пайков, которые сами же раскладывали по пакетам, а еще координирование прибывших. Чтобы нам было легче, в палатке повесили памятку, в которой говорилось, как нужно себя вести, куда обращаться, если человек потерял родственников или хочет оформить гражданство. Ну и, конечно, с нас - обычная человеческая поддержка: обнять, приободрить или просто протянуть кусок хлеба. Кажется, что это так мало, но для людей в тяжелой ситуации это важно.

Были и те, кто помогал работать на кухне.

- Например, последний месяц в штабе трудится профессиональный кок с острова Сахалин, - делится ростовчанка. - Раньше мужчина служил поваром на корабле, а сейчас готовит самые вкусные обеды для нуждающихся. Происходит все буквально в полевых условиях. Столовая, где люди могут бесплатно поесть, находится в натянутой брезентовой палатке. Там же можно получить вещи первой необходимости.

БОГАТАЯ ГЕОГРАФИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ СЕРДЕЦ

Как говорит доброволец из Ростова, помощники едут на границу абсолютно из разных уголков страны:

– Здесь много жителей нашей области, Краснодара, Туапсе и даже из столицы. В августе, например, из города белых ночей приезжал парень Валера. В Питере он работал на заводе, но, узнав, что в здешних краях есть центр помощи, сразу взял месячный отпуск и приехал на помощь. География неравнодушных сердец действительно богатая. Например, вот уже полтора месяца центру помогает москвичка Светлана. В отличие от Валерия, который живет прямо на территории пункта, она снимает комнату в Таганроге, и приезжает сюда каждое утро.

И, знаете, жители Донбасса очень открытые и добрые люди. Я была поражена их сердечностью и какой-то простотой. Благодарят тебя буквально за каждую мелочь, будь то стакан воды или обычное мыло. Многие до сих пор не могут прийти в себя, но это понятно. Пережить происходившее с ними очень непросто: одним пришлось срочно бежать из родного дома, прячась от бомбежек, другим - потерять родных и близких. В их глазах читался страх и боль, но сердце по-прежнему сохраняло чистоту и искренность.

БЕЗ СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ

Конечно, в обязанности волонтера не входит психологическая помощь, но некоторые люди искренне хотят поделиться своими эмоциями, переживаниями, историями большой боли.

- Отказать им в этом не имеем право. Например, помню историю семьи из Мариуполя, - с дрожью в голосе рассказывает дончанка. - Многоэтажный дом, где они жили, оккупировали войска противника. Солдаты согнали всех, кто был в квартирах, в темный подвал. Сказали, что выпускать их никто не собирается: мол, все вместе либо умрем, либо выживем.

Две недели люди жили без еды, воды, света и даже связи с внешним миром. А в это время солдаты вели боевые действия. Из-за вынужденной изоляции супруги даже не знали, что власти организовали "зеленые коридоры". Но в один из дней новость об этом рассказал кто-то из соседей. В перерывах между обстрелами они смогли бежать, уехав из города на собственной машине.

Еще одна женщина рассказывала, что пока они с мужем пытались добраться в пункт помощи, машина, ехавшая впереди, резко взорвалась. Еще к нам как-то поступила молодая пара, дом которых также захватили. Но, к счастью, украинским военным нужно было только здание, поэтому люди быстро повыбегали из квартир, оставив там все вещи. Из 40 человек 25 уехали, а 15 остались. Что с ними было дальше, никто не знает...

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