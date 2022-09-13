Делят людей на касты, играют в приставку и не «ботают по фене»: заключенный из Ростова рассказал, как проходят будни в колонии строгого режима

Ростовчанин рассказал, за что попал в колонию и что будет делать после освобождения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпоха малиновых 90-х давно позади. Время, когда многие жили "по понятиям", делились на касты, а главным аксессуаром был стальной кастет и кожаная борсетка.

И вот, кажется, что вся эта блатная реальность изжила себя. Но преданные фанаты сериала «Бригада» по-прежнему очаровываются этой романтикой. Но так ли киношно проходит жизнь по ту сторону занавеса? И как в современном мире живут реальные заключенные?

Журналистам «КП-Ростов-на-Дону» удалось пообщаться с ростовчанином, который вот уже третий год сидит в колонии строго режима. Парень рассказал, как устроен быт, почему современные зэки до сих пор делятся на касты и редко "ботают по фене".

"БЫЛ ЧИСТ КАК СВЕЖИЙ ВАТМАН"

- В 2020 меня посадили на 8 лет строго режима, но произошло все это по большой глупости и воле случая, - делится рассказом молодой человек. – Можно сказать, что все детство прошло в криминальном районе Ростова. Таких вот трудных подростков здесь воспитывает улица. Начиналось все невинно, в школе то и дело нарушал порядок, сбегал с уроков и вел себя, мягко скажем, не очень. Маме то и дело приходилось краснеть перед директором. Уже к 20 годам, в январе 2018-го, на меня завели первое дело. Но тогда получилось отвертеться, дали два года условно. В это время нужно было регулярно отмечаться в полиции, не переезжать, не совершать других преступлений и вообще быть максимально добропорядочным гражданином.

Понимая, что в этот раз еще легко отделался, решил жить нормально. Устроился на работу, помогал маме, никуда не встревал, был чист как свежий ватман. Но уже через год, в 2019-м, случилась история, навсегда поменявшая ход событий. Как-то раз пошел я в бар в компании знакомого и его визави. В спокойной атмосфере пропустили по бокалу пива, как вдруг дама начала вести себя неадекватно. Я аккуратно попросил ее выйти, в ответ услышал претензии и угрозы. Мол, сейчас приедут друзья и будут разбираться. Через время нагрянула пара товарищей, завязалась драка. Одного из них я ударил, тот упал и потерял сознание. Сразу же вызывали "скорую". Как только врачи приехали, ушел домой.

«ПРИШИЛИ» СТАТЬЮ

По словам парня, уже через два дня к нему домой приехали оперативники.

– Повязали и отвезли в отдел. Уже на следственных действиях подробно показал, как все было, и признал факт тяжких телесных. Такое тянет на статью 111, это максимум 4 года. Но в итоге возбудили дело за умышленный разбой и закрыли на 8 лет строгача. До вынесения приговора каждого подозреваемого отправляют в СИЗО, в народе "централ", то есть центральная тюрьма, - уточняет собеседник. – Пока идет следствие, человеку дают предварительный срок - два месяца, и продлевают его каждый раз до вынесения основного приговора. Здесь же проводят осмотр, а затем "поднимают" в общую "хату" (камеру, - прим. авт.). Это небольшое помещение, по пять квадратных метра на сидельца. Нас там было 12 человек. Но говорят, еще 15 лет назад в таких камерах сидело и по 90.

В СИЗО работает крытая система, то есть ты заперт в небольшом пространстве. Есть несколько вариантов покинуть "хату": вызов в санчасть, визит адвоката и часовая прогулка по желанию.

После вынесения приговора заключенных определяют в лагерь, здесь-то и началась моя реальная тюремная жизнь. На территории лагеря есть зона карантина, дежурная часть, баня, лечебница, столовая, рабочие корпуса, сами бараки и даже футбольное поле. А еще для нарушителей внутреннего порядка существуют бур и изолятор. Если арестант натворил что-то мелкое, его отправляют в изолятор суток на 15, если дело жестче - в бур. Это то же самое, только здесь придется кантоваться от месяца до года.

«У МНОГИХ ЕСТЬ СМАРТФОНЫ»

- Для особо бунтующих против администрации в местных краях предусмотрены изолятор, тот самый бур, и единое помещение камерного типа, - рассказывает собеседник. - "Шконки" (кровати, - прим. авт.) тут всегда пристегнуты к стене, поэтому весь день нужно стоять на ногах. Лишь на пару часов разрешают присесть на стул, чтобы почитать книгу.

Если вдруг заметят, что зэк устал и решил прилечь на бетонный пол, дадут дополнительные сутки, ведь это уже нарушение режима. Только к 9 вечера кровати отстегивают, и можно поспать, но ровно до 5 утра. Потом подъем и все по новой. Я вот частый клиент бура, как-то заехал туда сразу на 45 дней. Обстановка, мягко скажем, угнетающая.

А вот жилые бараки бывают разные. Есть те, кто сидит в комнатах по 10 человек. А есть и большое помещение на 100 "шконок". На общей территории есть туалеты, зона для курения, телевизионная, кабинет отрядника и даже комната отдыха. В некоторых колониях на усмотрение администрации разрешают даже передать игровую приставку, правда работать она будет без доступа в интернет.

У некоторых сидельцев есть смартфон, но достать его не так уж и легко. Есть несколько вариантов. В целях безопасности расскажу про один из самых популярных. Для начала нужно найти высокого человека, который согласиться поиграть в местный «баскетбол», в этих краях это называется «перекид» или «брос». Доброволец должен заранее знать, в какое время вы выходите на прогулку, чтобы в этот момент постараться перекинуть телефон через высокий забор. Если зэк поймал, считай, повезло.

"БЛАТНЫЕ" РЕШАЮТ, КТО ПРАВ, КТО ВИНОВАТ

Также по словам заключенного, первым делом в тюрьме нужно наладить связь с коллективом.

– То, как тебя примут, зависит от репутации, сложившейся на воле, и статьи, по которой сел. Если она грязная - убийство, изнасилование и прочее - можно пристегнуться и приготовиться к персональному аду. Даже если арестант пытается "прикрыться", братва всегда узнает правду, - уверяет парень. - В зависимости от того, какой ты человек, будет влиять и принадлежность к кастам. В этих местах они все еще существуют.

Так называемых каст всего три. Первая - порядочные арестанты, они стоят в самом верху. "Черные" или "блатные" следят за тюремным порядком в лагере и в конфликтных ситуациях между заключенными решают, кто прав, а кто виноват. Если ты из таких, то работать запрещено, таков местный уклад.

Следующие – это "красные", только у них есть своя иерархия, попасть в которую можно двумя путями. Первый, более приемлемый, например, если арестант захочет трудиться на благо администрации ради УДО: в бане, на швейке или столовой - вариантов здесь много. Второй, позорный, возможен, если порядочные сидельцы уличат зэка в грязных делах и вранье. Между своими этот процесс называется «выкинуть в шерсть», то есть спустить человека почти на дно цепочки. Третья каста - "обиженные", она ниже всех.

МАНЬЯКИ И ПРОЧИЕ "НЕЧИСТИ"

Как рассказывает ростовчанин, в последнюю касту попадают только те, кто сидит по грязной статье: педофилы, насильники, маньяки и прочие.

– Обиженные ходят со своим стулом, не сидят за общим столом, в бане у них отдельные тазики. А еще такие не имеют право дотрагиваться до других зэков. Последний пункт выполнить сложно из-за узких коридоров. В таком случае товарищи забиваются в угол и ждут, когда проход освободится, - продолжает собеседник.

И если с кастами все понятно, то вот блатную феню нынче почти не используют, уверяет мужчина. Используются лишь самые популярные фразы, и то очень редко.

МЕЧТАЮ УВИДЕТЬ МАМУ

- Первым делом, как только выйду на свободу очень хочу увидеть маму, - с грустью произносит заключенный. - Во-первых, я тут что-то вроде злостного нарушителя, а таким ребятам привилегия в виде свиданий заказана. Во-вторых, лагерь, где сижу, находится почти в 1 500 километрах от Ростова, приехать сюда очень трудно и дорого.

Уже три года не видел маму, и, к сожалению, думаю за весь срок такой возможности не будет. Поэтому как только освобожусь, первым делом куплю билет на самолет к человеку, который любит тебя вне зависимости от статуса. Ну а дальше надо будет искать работу и как-то социализироваться.

Кстати, владелец одного известного бренда одежды взялся помогать таким же ребятам, как и я. Он здесь что-то вроде крестной феи для заключенных. По праздникам, например, примерно три раза в год, высылает посылки с одеждой, предметами гигиены и разными сладостями, а после освобождения гарантирует трудоустройство. С этим у нас большие проблемы, бывших сидельцев никто не жалует. А тут показываешь справку с мест заключения, и работа тебе обеспечена. Надеюсь, все получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский священник предоставил свой роскошный дом для жилья бывшим заключенным

А флигель и квартиру – людям, оказавшимся в трудной ситуации. (Подробности)