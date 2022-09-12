Как выглядит самая красивая девушка Ростова спустя 35 лет

Корона тогда досталась учительнице географии. Фото: предоставлено модельным агенством "Имидж Элит".

В Ростове первый конкурс красоты состоялся 35 лет назад. С тех пор традиция выбирать первую красавицу города стала ежегодной. Узнали, как сейчас живет победительница первого городского конкурса красоты.

Ростов-на-Дону стал восьмым городом Советского Союза, где впервые был проведен не разрешенный ранее конкурс красоты. Фото: предоставлено модельным агенством "Имидж Элит".

- Прообраз нынешнего конкурса «Ростовская красавица» назывался конкурс красоты и талантов «Мисс 25±5», - рассказала руководитель агентства моделей «Имидж-Элит» Елена Степура. – А Ростов-на-Дону стал восьмым городом Советского Союза, где впервые был проведен не разрешенный ранее конкурс красоты.

Сейчас победительницап живет в Италии. Фото: предоставлено модельным агенством "Имидж Элит".

Тогда его первой победительницей стала учитель географии Лариса Молчанова.

- Сейчас она живет в Италии, носит фамилию Ферраро и часто приезжает в Ростов для работы в жюри конкурса «Миссис International — Россия», - продолжает собеседница.

Лариса не теряет связи с родным городом. Фото: стоп-кадр с видео.

К слову, в этом году почетная городская красавица записала видеообращение.

В Ростове первый конкурс красоты состоялся 35 лет назад. Фото: предоставлено модельным агенством "Имидж Элит".

- Этот конкурс дал мне путевку в жизнь, а победа в нем озарила всю мою жизнь, - рассказала на видео «географиня» (так ее ласково называют в модельном агентстве, - прим. авт.). – Я очень благодарна Елене и Михаилу Степура: все к чему они прикасаются, превращается в красоту. В День города желаю всем ростовчанам счастья и позитива.

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