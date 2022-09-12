В Ростовской области новые пожарные депо готовы на 80%

До конца года на Дону откроют три новые пожарные части. Фото: сайт правительства Ростовской области

Строительная готовность новых пожарных депо в Ростовской области превышает 80%. Уже смонтировано кровельное покрытие, внутренние металлоконструкции, установлены окна, укладывается плитка. Заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов лично проинспектировал, насколько качественно ведутся работы на объектах. Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.

Новые областные пожарные части в отдаленных территориях донского региона начали строить еще одиннадцать лет назад, с 2011 года, по решению губернатора Василия Голубева. Только за последние три года, с 2019 по 2021 годы, на боевое дежурство встали десять таких частей.

А за оставшиеся до конца 2022 года менее четырех месяцев в строй встанут еще три новые областные пожарные части — в станице Раздорской Усть-Донецкого района, селе Михайлово-Александровка Чертковского района и станице Ермаковской Тацинского района.

Под надежной защитой от огня окажутся жители 23 населенных пунктов, где проживает 9,2 тысячи человек и расположено 52 социально значимых объекта.

Одновременно со строительными работами идет набор пожарных команд: в каждой части будет работать по одиннадцать специалистов, и каждый из них будет аттестован сразу по нескольким специальностям.

- Это обычная практика: все областные пожарные прошли обучение и могут работать как спасатели, участвовать в ликвидации последствий ДТП, оказывать первую помощь, - пояснил Вадим Артемов.

Так что к концу нынешнего года в Ростовской области будет действовать 52 областные пожарные части, а общее количество областных пожарных составит более 600 человек.

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