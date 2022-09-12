«Купил ей красное платье — это ее любимый цвет»: отец рассказал о прощании с 14-летней дочерью, убитой в Ростовской области

Утром девочка ушла в школу, а вечером не вернулась. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители одного из поселков Ростовской области простились с 14-летней девочкой, найденной 9 сентября убитой. Полтора дня, пока подростка искали, дончане надеялись, что с ней все будет хорошо, и были шокированы, когда поисковики обнаружили возле шахты ее тело. В беседе с «КП — Ростов-на-Дону» папа девочки рассказал, как прошли похороны и как поддержали семью односельчане.

ХОРОНИЛИ В КРАСНОМ

Женю (имена изменены. - прим.ред.) папа забрал из морга еще в субботу, 10 сентября.

- Забрали в субботу ребенка. Многие настаивали, чтобы похоронили ее в тот же день, но мне важно было, чтобы по традиции она переночевала дома, - рассказывает отец.

Нередко бывает, что девушек, которые умерли до замужества, родители хоронят в белом платье. Папа так делать не стал.

- Купил красное платье красивое с длинными рукавами. Это ее любимый цвет, вот я и нашел.

Поисковый отряд прочесывал местность и нашел тело девочки у шахты. Фото: СУ СК России по РО

ПРОЩАЛИСЬ ВСЕМ ПОСЕЛКОМ

На следующий день попрощаться с Женей на местном кладбище собрался чуть ли не весь поселок.

- Много людей пришло очень. Дети приходили из школы, одноклассники, глава поселения нам помогал, - говорит отец.

Убитый горем папа не скрывает: вся семья сейчас в глубоком горе. И родным нужны силы, чтобы держаться.

Допрос подозреваемого. Фото: СУ СК России по РО.

- У бабушки плохо со здоровьем. Она и до этого от давления страдала, а сейчас все время на таблетках. Мы с братом и моей женой гражданской следим за ней, - рассказывает папа. - А дедушке еще хуже. Он уже был после инсульта, а как это случилось с дочкой, стал хуже разговаривать.

Женя была единственным ребенком у папы, и он надеется, что ответственный за содеянное понесет наказание.

- Пусть в тюрьме помучается лет двадцать, - в сердцах говорит мужчина. - Вся его дальнейшая жизнь превратится в сплошной ад.

Подозреваемого задержали через два дня. Фото: СУ СК России по РО.

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