«Купил ей красное платье — это ее любимый цвет»: отец рассказал о прощании с 14-летней дочерью, убитой в Ростовской области

Утром девочка ушла в школу, а вечером не вернулась.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители одного из поселков Ростовской области простились с 14-летней девочкой, найденной 9 сентября убитой. Полтора дня, пока подростка искали, дончане надеялись, что с ней все будет хорошо, и были шокированы, когда поисковики обнаружили возле шахты ее тело. В беседе с «КП — Ростов-на-Дону» папа девочки рассказал, как прошли похороны и как поддержали семью односельчане.
ХОРОНИЛИ В КРАСНОМ
Женю (имена изменены. - прим.ред.) папа забрал из морга еще в субботу, 10 сентября.
- Забрали в субботу ребенка. Многие настаивали, чтобы похоронили ее в тот же день, но мне важно было, чтобы по традиции она переночевала дома, - рассказывает отец.
Нередко бывает, что девушек, которые умерли до замужества, родители хоронят в белом платье. Папа так делать не стал.
- Купил красное платье красивое с длинными рукавами. Это ее любимый цвет, вот я и нашел.
Поисковый отряд прочесывал местность и нашел тело девочки у шахты. Фото: СУ СК России по РО
ПРОЩАЛИСЬ ВСЕМ ПОСЕЛКОМ
На следующий день попрощаться с Женей на местном кладбище собрался чуть ли не весь поселок.
- Много людей пришло очень. Дети приходили из школы, одноклассники, глава поселения нам помогал, - говорит отец.
Убитый горем папа не скрывает: вся семья сейчас в глубоком горе. И родным нужны силы, чтобы держаться.
Допрос подозреваемого. Фото: СУ СК России по РО.
- У бабушки плохо со здоровьем. Она и до этого от давления страдала, а сейчас все время на таблетках. Мы с братом и моей женой гражданской следим за ней, - рассказывает папа. - А дедушке еще хуже. Он уже был после инсульта, а как это случилось с дочкой, стал хуже разговаривать.
Женя была единственным ребенком у папы, и он надеется, что ответственный за содеянное понесет наказание.
- Пусть в тюрьме помучается лет двадцать, - в сердцах говорит мужчина. - Вся его дальнейшая жизнь превратится в сплошной ад.
Подозреваемого задержали через два дня. Фото: СУ СК России по РО.
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