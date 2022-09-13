В Ростовской области нашли военный грузовик, который якобы угнали «украинские диверсанты»

В Ростовской области нашли угнанный военный грузовик
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области 12 сентября появилась информация о розыске пропавшего военного грузовика «Урал». Жители начали активно обсуждать новость в соцсетях, выдвигая самые страшные версии. Источник «КП-Ростов-на-Дону» рассказал, что на самом деле произошло с транспортом.
Одна из популярных версий гласила, что грузовик угнали украинские диверсанты. Злоумышленники якобы направились на большегрузе в Ростовскую область.
По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», грузовик действительно числился в угоне. Правда с «украинскими диверсантами» это никак не связано. «Урал» угнал местный житель.
- Это безработный мужчина. Когда деньги закончились, угнал военную машину. Хотел распилить на куски и сдать на металлолом, - рассказал собеседник.
В настоящее время мужчина задержан. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.
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