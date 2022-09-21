Батайчан и гостей города ждут уличные концерты и дискотеки. Фото: Иван ПРОХОРОВ

День города Батайска жители и гости города в 2022 году будут отмечать три дня — с 23 по 25 сентября. В конце сентября Батайску исполняется 253 года со дня основания. Куда стоит сходить в день города, узнали в администрации города.

Для батайчан и гостей города запланировано множество развлекательных мероприятий — для детей, молодежи и для всей семьи: концерты, спектакли, уличные представления на центральных развлекательных площадках, спортивные состязания. Основные события пройдут в субботу, а в воскресенье окунуться в атмосферу былых десятилетий приглашают на тематические дискотеки в разных районах города.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

Открытие бюста П.А. Руденко

Парковая зона — 14.00

Торжественный прием, посвященный 253-летию города Батайска

Городской культурно-досуговый центр — 15.00

Праздничные маршруты по городу

В течение дня

Вечером городское небо озарит фейерверк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

Гастрофест «Батайск-купеческий!» - Ярмарка, ремесленные лавки, бармен-шоу, ростовые куклы, артисты на ходулях, скоморохи

Городская площадь — 10.00-14.00

Музыкально театрализованный концерт «Сказ о славных делах купеческих»

Сцена на городской площади — 10.00-14.00

Спортивные забавы: соревнования по русскому жиму, городские семейные игры;

«Стартуем вместе» - показательные выступления тхэквондистов и тяжелоатлетов.

Парапет, внутренний дворик Городского культурно-досугового центра — 10.00-14.00

Молодежная интерактивная площадка «Желаю тебе, любимый город!»

Вход на фонтанную площадь — 10.00-14.00

Выставка- продажа мастеров декоративно-прикладного творчества «Батайск-мастеровой»

Аллея по улице Кирова — 10.00-14.00

Стрит-ток «Мастерская городских зарисовок» - конкурс рисунков будущего города

Площадка перед памятником А.С. Пушкину — в течение дня

«Аллея уличных музыкантов»

Аллея по улице Кирова — 10.00-14.00

Детский концерт «Город - это мы!»

Сцена на городской площади — 14.30-16.00

Выступление кавер-группы

Сцена на городской площади — 17.00-18.00

Гала-концерт «Ребята с нашего двора!»

Сцена на городской площади — 19.00-22.00

Праздничный фейерверк

Городская площадь — 22.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

Дискотека 80-х

Центр города — 18.00-20.00

Дискотека 90-х

Западный Батайск — 18.00-20.00

Вечер шансона

Авиагородок - 18.00-20.00

Дискотека 70-х

ДК РДВС - 18.00-20.00

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