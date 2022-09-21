Батайчан и гостей города ждут уличные концерты и дискотеки.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
День города Батайска жители и гости города в 2022 году будут отмечать три дня — с 23 по 25 сентября. В конце сентября Батайску исполняется 253 года со дня основания. Куда стоит сходить в день города, узнали в администрации города.
Для батайчан и гостей города запланировано множество развлекательных мероприятий — для детей, молодежи и для всей семьи: концерты, спектакли, уличные представления на центральных развлекательных площадках, спортивные состязания. Основные события пройдут в субботу, а в воскресенье окунуться в атмосферу былых десятилетий приглашают на тематические дискотеки в разных районах города.
ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
Открытие бюста П.А. Руденко
Парковая зона — 14.00
Торжественный прием, посвященный 253-летию города Батайска
Городской культурно-досуговый центр — 15.00
Праздничные маршруты по городу
В течение дня
Вечером городское небо озарит фейерверк.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
Гастрофест «Батайск-купеческий!» - Ярмарка, ремесленные лавки, бармен-шоу, ростовые куклы, артисты на ходулях, скоморохи
Городская площадь — 10.00-14.00
Музыкально театрализованный концерт «Сказ о славных делах купеческих»
Сцена на городской площади — 10.00-14.00
Спортивные забавы: соревнования по русскому жиму, городские семейные игры;
«Стартуем вместе» - показательные выступления тхэквондистов и тяжелоатлетов.
Парапет, внутренний дворик Городского культурно-досугового центра — 10.00-14.00
Молодежная интерактивная площадка «Желаю тебе, любимый город!»
Вход на фонтанную площадь — 10.00-14.00
Выставка- продажа мастеров декоративно-прикладного творчества «Батайск-мастеровой»
Аллея по улице Кирова — 10.00-14.00
Стрит-ток «Мастерская городских зарисовок» - конкурс рисунков будущего города
Площадка перед памятником А.С. Пушкину — в течение дня
«Аллея уличных музыкантов»
Аллея по улице Кирова — 10.00-14.00
Детский концерт «Город - это мы!»
Сцена на городской площади — 14.30-16.00
Выступление кавер-группы
Сцена на городской площади — 17.00-18.00
Гала-концерт «Ребята с нашего двора!»
Сцена на городской площади — 19.00-22.00
Праздничный фейерверк
Городская площадь — 22.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
Дискотека 80-х
Центр города — 18.00-20.00
Дискотека 90-х
Западный Батайск — 18.00-20.00
Вечер шансона
Авиагородок - 18.00-20.00
Дискотека 70-х
ДК РДВС - 18.00-20.00
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