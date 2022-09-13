Ростовский программист, собирающий компьютер за 47 секунд, стал чемпионом-бодибилдером

Владимир Муран считает, что начать заниматься спортом никогда не поздно. Автор фото: предоставлено героем публикации

В России 13 сентября отмечают День программиста. К слову, этот праздник в нашей стране - официальный. Ростовский пенсионер, 65-летний бодибилдер, чьей физической форме можно только позавидовать, развеял миф о том, что программирование и профессиональный спорт – на разных полюсах.

Ростовчанин тренируется трижды в неделю. Автор фото: предоставлено героем публикации

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Владимиру Мурану 65 лет. Он - президент федерации эстетического бодибилдинга, заслуженный тренер страны, Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу и бодибилдингу. А еще – профессиональный программист в прошлом.

- Сейчас программированием занимаюсь для души, это дело сегодня не является моим основным источником дохода, - рассказывает Владимир корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Владимир Муран увлекся программированием, когда о компьютерах большинство ростовчан даже не мечтало - в начале 90-хх.

- В 1991 году я учился в школе брокеров, там и познакомился с этой техникой. Меня заинтересовало программирование, и я стал учиться. Начинал с работы в короле, потом освоил графический дизайн. Потом – и язык программирования. Даже написал свою программу, назвал ее – «почта в кармане». Суть в том, что на телефон приходят оповещения о том, что в электронной почте – новое письмо. Но, надо понимать, что это было в нулевых. Тогда еще смартфонов и в помине не было, - говорит спортсмен.

Ростовчанин начал увлекаться программированием в начале 90-хх. Автор фото: предоставлено героем публикации

КАК В АНЕКДОТЕ!

Довелось мужчине в те же нулевые работать и главным системным администратором в крупной компании.

- У меня была сеть из 34 компьютеров, параллельно подрабатывал ремонтом компьютерной техники. Кстати, бывали ситуации, как в анекдоте. Меня вызывали ремонтировать, якобы, сломанный компьютер, а он просто не был включен в розетку, - вспоминает ростовчанин.

Кстати, довелось бодибилдеру в своей жизни принимать участие не только в спортивных соревнованиях.

- В 2005 году был чемпионат России по сборке компьютеров. Вот представьте: перед тобой лежат полностью разобранные монитор и системный блок. Все это надо собрать, да так, чтобы компьютер включился и заработал. А еще – подсоединить к нему принтер и сканер. Я справился за 47 секунд. И это – не самый блестящий результат. Дело в том, что я перепутал болтики, когда устанавливал материнскую плату. В итоге на чемпионате занял шестое место. Человек, занявший первое, собрал машину всего за 27 секунд, - поясняет Владимир Муран.

Владимир Муран знает все о том, как сделать тело красивым. Автор фото: предоставлено героем публикации

«СПОРТУ, КАК И ЛЮБВИ, ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»

К слову, все эти годы ростовчанин старался развиваться и физически. Ходил в зал, поднимал штангу и наращивал мышцы.

- Примерно в 2013 году программирование перестало быть для меня основным делом в жизни. А вот спорт, напротив, занял больше места, - рассказывает Владимир.

Сейчас большую часть времени мужчина проводит в тренажерном зале. Тренируется сам, и учит других, как сделать себе красивое и здоровое тело. Сейчас, в свои 65 лет, ростовчанин выглядит лет на двадцать моложе.

- Уверен, что спорту, как и любви, все возрасты покорны. Никогда не поздно начать заниматься собой, - улыбнулся Владимир Муран.

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