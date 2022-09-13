Ростовчанку, которая родила и оставила ребенка в туалете, проверят психиатры и наркологи

В Ростове продолжают выяснять обстоятельства гибели новорожденного Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове продолжают выяснять обстоятельства гибели младенца в общественном биотуалете. ЧП произошло в сентябре на улице Золотистой в Первомайском районе города. Тогда же по подозрению в убийстве новорожденного задержали его 36-летнюю мать. "КП-Ростов-на-Дону" выяснила новые подробности этого дела.

ЖИВОТ ПРЯТАЛА ПОД ШИРОКОЙ ОДЕЖДОЙ

Женщина работала продавщицей в одном из торговых павильонов. О ее беременности коллеги не знали.

- На учет в женскую консультацию она не становилась, знакомым о беременности также не рассказывала, а живот прятала под широкими сарафанами, - сообщил «КП-Ростов-на-Дону» собственный источник.

В сентябре у ростовчанки начались схватки прямо на рабочем месте. Она не стала звонить врачам, а пошла в кабину биотуалета и там родила. После этого оставила новорожденного в яме и вернулась за прилавок.

ОФИЦИАЛЬНО ЗАМУЖЕМ

Источник издания отметил, что ростовчанка официально состоит в браке, но с супругом не живет уже несколько лет. Подозреваемая воспитывает сына-подростка.

Оперативники вышли на женщину после того, как опросили местных жителей и других продавцов из этого же района. Дело в том, что, несмотря на то, что беременность тщательно скрывалась, нашлись люди, которые заметили что-то неладное.

Очевидцы поделись своими подозрениями с оперативниками. Во время первого разговора с правоохранителями женщина всячески отпиралась и говорила, что не имеет никакого отношения к мертвому младенцу. Но после того, как ей предложили сходить к гинекологу, дала признательные показания.

Следствие не исключает, что ростовчанка могла поступить так под действием наркотиков. Также не исключено, что у нее есть психические отклонения. На все эти вопросы ответы будут готовы после всех экспертиз, которые еще ведутся.

Если подозреваемая окажется психически здоровой, а суд признает ее вину, она может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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