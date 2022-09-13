Мой двор – моя крепость: безопасность, как новый тренд при покупке квартиры

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Внутренняя территория жилого комплекса сегодня является одним из важных факторов при покупке жилья. Для взрослых детально продуманное и спроектированное пространство двора – это комфорт, преимущества для спорта и отдыха, для детей – постоянное развитие через общение со сверстниками и познание мира, для подростков – возможность стать частью сообщества с одинаковыми интересами, например, спортивными. Другими словами, от того, как устроена внутренняя территория во многом зависит качество жизни всей семьи в жилом комплексе.

Помимо различных преимуществ для досуга и здорового образа жизни, которые предлагают современные жилые комплексы, немаловажную роль играют приватность и безопасность. В последнее время у покупателей пользуются особой популярностью квартиры в ЖК с охраняемой территорией. Закрытый двор — это и ощущение комфорта для жителей, и безопасное место прогулок для детей.

Среди ряда преимуществ закрытого двора можно выделить основные:

Безопасность

Чтобы создать идеальное место для жизни, необходимо позаботиться о том, чтобы за пределами квартиры было так же уютно и безопасно как дома. Этого невозможно добиться в открытом дворе – посторонние люди, множество машин и отсутствие элементарных систем безопасности не позволят по-настоящему расслабиться и быть спокойным за ребенка. В закрытом же дворе такой проблемы нет. Полностью приватная от посторонних территория, видеонаблюдение 24/7 позволяют не волноваться за свое имущество, без страха оставить ребенка играть на детской площадке, а самому уютно расположиться в беседке или наслаждаться вечерней прогулкой по благоустроенной территории двора.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Благоустройство

При строительстве жилого комплекса застройщик реализует проект комплексного благоустройства дворов – от концепции озеленения до функциональных площадок для спорта и отдыха. После сдачи объекта в эксплуатацию уже управляющая компания поддерживает порядок, сохраняет чистоту локации, а также создает условия для максимально комфортного пребывания. Благодаря такому подходу каждому собственнику квартиры захочется больше времени проводить на улице, дышать свежим воздухом и наслаждаться жизнью на территории жилого комплекса.

Двор без машин

Это тот проект, реализация которого возможна только на закрытой территории. В чем его преимущества? Это гарантия тишины, безопасности и экологичности – нет проезжающих вдоль детских площадок автомобилей и запаха выхлопных газов. Зачастую в жилых комплексах, где реализована концепция «Двор без машин», предусмотрен подземный паркинг. Это дает дополнительное место для зеленых зон, пространств для отдыха и площадок для активного времяпрепровождения.

Наслаждаться безопасной жизнью в тихом и уютном месте

Как мы видим, сегодня люди уделяют большое внимание заботе о здоровье, ценят экологичность и зеленые зоны на территории комплексов, отдают предпочтения высокому уровню безопасности и комфорту. Поэтому стараются выбирать для проживания именно те локации, которые полностью отвечают этим принципам.

Одним из таких проектов является клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону. Здесь созданы все условия для того, чтобы наслаждаться жизнью в тихом и уютном месте, словно в загородной резиденции, но в то же самое время быть в центре событий большого города. От других жилых комплексов премиум-класса проект выгодно отличается smart-подходом к образу жизни и повышенным уровнем безопасности, включающим в себя 5 систем: приватный двор с разделением на 3 зоны, круглосуточную систему видеонаблюдения, въезд в паркинг только для резидентов, входы на территорию клубного дома и в колясочные с помощью технологии распознавания собственников Bluetooth Low Energy (BLE), закрытые «блоки» на этаже всего на 5 квартир.

Застройщик комплекса – федеральный девелопер «Неометрия» – позаботился о том, чтобы на внутренней территории клубного дома «Вместе» всегда царила атмосфера умиротворения и спокойствия. Здесь можно с комфортом отдыхать, гулять с детьми и не волноваться из-за того, что кто-то нарушит покой жителей – закрытый двор надежно скрыт от посторонних глаз и уличного шума.

Максимальный уровень приватности

Приватный зеленый двор разделен на 3 зоны – для комфортного времяпрепровождения разных поколений. Безбарьерное пространство создаст удобство для всех, особенно для родителей с детскими колясками, велосипедистов и пожилых людей. Пропускная система и огороженная территория позволяют почувствовать себя дома еще до того, как собственник недвижимости поднимется в квартиру. Доступ во двор для резидентов и гостей комплекса возможен как с помощью классической ключ-карты, так и благодаря дистанционной технологии BLE-меток, а также мобильному приложению. Для максимальной приватности жизни каждый этаж представляет собой два закрытых блока всего на 5 квартир с современными SIP домофонами и системой дистанционного распознавания резидента. Такой тщательный подход к безопасности исключает любое нежелательное проникновение. При необходимости SIP домофон перенаправит звонок на мобильный телефон и вам не придется идти к двери, если приехал гость или курьер.

Благодаря круглосуточному видеонаблюдению по всему периметру территории клубного дома «Вместе», а также в подъездах, можно не беспокоиться за детей. В любое время суток жители могут получить доступ к видеокамерам в режиме online через мобильное приложение.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Двор без машин – дополнительное пространство для жизни

В клубном доме «Вместе» реализована концепция «Двор без машин», которая не только позволяет сделать территорию максимально безопасной, но и создает дополнительное пространство для прогулок и отдыха. Специально для удобства автовладельцев в комплексе построен просторный и функциональный подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением и усилением сотового сигнала, входом по индивидуальным пропускам и дистанционной идентификацией автомобилей с помощью Bluetooth Low Energy. Благодаря лифту, который сразу спускается на уровень паркинга, путь до автомобиля займет не более 5 минут.

Также в клубном доме «Вместе» реализована концепция smart-подход – это сочетание умных технологий и премиального сервиса 24/7, которое прослеживается буквально по всей территории комплекса. Например, в лобби установят систему очистки воздуха Air Safety, чтобы резиденты и их посетители чувствовали себя не только комфортно, но и максимально безопасно. Благодаря smart-подходу продуманы все сценарии доступа на территорию, учитывая возможные пути у здания и в само здание: курьер по доставке еды, житель дома с маленьким ребенком, гости, ремонтная бригада, автолюбитель, велосипедист.

Федеральный девелопер «Неометрия» поставил перед собой задачу создать особое место для жизни в Ростове-на-Дону, где будут объединены умные технологии, высокий уровень сервиса и безопасности. Клубный дом «Вместе» – это прекрасная возможность взглянуть на жизнь в Ростове-на-Дону совершенно по-новому и получить ощущение гармонии, спокойствия и непревзойденного уровня безопасности.