«У нас было 18 часов съемок!»: учитель из Ростовской области попала в телешоу и столкнулась с критикой из-за ошибки в эфире

Конкурсный ролик пришлось снимать 18 часов, до шести утра. Фото: предоставлено героем публикации

24-летний учитель физики из Ростовской области попала в полуфинал телепроекта о лучших учителях страны «Классная тема». Кира Бадя начала только второй учебный год в роли учителя, но не побоялась заявить о себе. Из шести тысяч подавших заявки в полуфинал вышли 35 педагогов – по пять в каждом из семи учебных предметов. Кира прошла в полуфинал проекта и уже успела попасть под шквал критики. Педагог поделилась с «КП — Ростов-на-Дону», почему выбрала такую профессию, как решилась на участие в телешоу и за что ее раскритиковали.

«ХОЧУ БЫТЬ ВАЛЕНТИНОЙ ФЕДОРОВНОЙ!»

- У меня еще в детстве спрашивали: «Кира, кем ты хочешь стать?» А я отвечала: «Хочу быть Валентиной Федоровной!». Это моя первая учительница. Именно ей хотела быть, а не учителем, - смеется Кира, которую, несмотря на молодость, уже называют Кирой Борисовной. - Этот человек с открытым сердцем и доброй душой и привила мне любовь к детям, к дисциплине, к профессии. Не обошлось и без домашней школы: куклы сидели у меня в классе и учили уроки.

Правда учителя по гуманитарным дисциплинам слегка удивились, когда узнали, что ученица пошла в «технари».

- Не могу сказать, что я гуманитарий или технарь. Когда поступила на физико-математический факультет, мой репетитор по русскому, зная мою тягу к литературе, округлила глаза: «Кира! А как же литература и русский?» - с улыбкой вспоминает педагог.

Кира активно участвует в профессиональных конкурсах. Фото: предоставлено героем публикации

КОНКУРСЫ МОЖНО? НУЖНО!

Несмотря на небольшой опыт работы, Кира Бадя не стесняется участвовать во всевозможных форумах и конкурсах: «Россия — страна возможностей», педагогический форум «Линейка», фестиваль «Таврида» и другие.

- Так ты находишься в круге единомышленников, можешь почерпнуть столько полезного — методики, способы мотивации ребят на учебу, какие-то эффективные приемы, о которых даже не знал. Так зачем выдумывать велосипед, когда какой-то прекрасный человек это уже сделал? - считает Кира.

Да и ездят по конкурсам педагоги особого типа. У них там своя атмосфера.

- Встречаешь настолько крутых и заряженных ребят! В прошлом году на форуме молодых педагогов встретила учителя, ей было сорок, а фору даст любому в два раза моложе! У нее так горели глаза, с таким интересом она относится к работе. Она была с нами на одной волне.

Учитель с детьми на одной волне. Фото: предоставлено героем публикации

Молодому педагогу хочется спустя двадцать лет быть такой же влюбленной в профессию как и сейчас.

- Самое обидное — мы привыкли думать, что у нас не получится. Я тоже так думала, а тут мне звонят после заявки на «Классную тему»: «Вы прошли!», - вспоминает наша героиня. - Надо оставить предрассудки и синдром самозванца - верить в себя и пробовать.

КРИТИКА? ДАВАЙТЕ ЕЩЕ!

Самым интересным в проекте для Киры оказался опыт телесъемки.

- Это была суперкоманда мастеров — режиссер, редактор, продюсеры, операторы, звукари, - вспоминает с восхищением дончанка. - Все беспокоились: «А давай с тобой слова повторим!», «А ты поела?», «Попей водички!». Это было непросто, снимали 18 часов, до шести утра.

Кира прошла в полуфинал телепроекта. Победитель сможет провести свой урок на центральном ТВ. Фото: предоставлено героем публикации

И хотя учителя снимали свои ролики отдельно, они уже подружились в общем чате в мессенджере. И ждут не дождутся личной встречи.

Но в бочку меда попала и ложка дегтя. Видимо, усталость от съемочного процесса все-таки сказалась - педагог допустила ошибку. В итоге на нее в комментариях указали все кому не лень.

- Поначалу было тяжело читать. Скорее просто неприятно получать в свой адрес критику, хотя это естественно и нормально, только не в том случае, когда некоторые выражают ее агрессивно, - признается начинающий учитель.

Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибку Кира разобрала со своим деканом и благодарна внимательным коллегам, что указали на неточность, появился стимул расти над собой еще быстрее.

Тема колебаний и неточность учителя заставила колебаться воздух от комментариев коллег. Фото: предоставлено героем публикации

- В ролике я говорю, что механические колебания — это те, у которых не изменяются характеристики времени, скорости, расстояния и так далее, - объясняет учитель свою ошибку, которую допустила, заговорившись после многочасовой съемки. - Если бы так было, то у нас уже был бы вечный двигатель, а на самом деле по законам физики колебания должны затухать.

КАК НЕ СТАТЬ ЗЛОЙ УЧИЛКОЙ

Кира надеется, что всегда сможет сохранять любовь к школе, ученикам и своему предмету. Так же, как это делают старшие коллеги, которые спустя десятилетия горят любимым делом.

- Работать в тени коллег не страшно. Есть такие, с которыми я мечтала познакомиться, когда пришла в свой лицей. Думала: «Хочу быть как она!», - признается молодой педагог. - А лекарство от выгорания, мне кажется, и прост, и сложен. Надо быть учителем нужным. Если ты даешь материал, а ребенок ничего не почерпнул — твоя роль не реализовалась никак. А если после урока переводишь дух и думаешь, как ребята активно работали на уроке, получили пользу, это дорогого стоит.

Учитель считает, что урок должен производить вау-эффект, чтобы запомниться детям. Фото: предоставлено героем публикации

Чтобы быть нужным ученикам, придется постоянно меняться. Кира сама недавно была на школьной скамье, но отличия видит.

- Сейчас дети, мне кажется, умнее, чем мы в их годы. Спрашиваю как-то детей: вы знаете, что существует стыдливая мимоза? А тут девочка буднично начинает рассказывать о ней. А я только вчера об этом узнала, - смеется учитель. - Золото, а не дети!

А будущее педагог видит за той самой цифровизацией, о которой твердят из каждого утюга.

- Нужно вводить интерактивность, работать с этими ребятами по-новому. Учебника и доски уже недостаточно. Нынешние дети — визуалы, да я сама визуал, - делится Кира. - Поэтому моя задача обеспечить на уроке вау-эффект. Так и для "Классной темы" придумала урок в форме квеста с дополненной реальностью. Тогда дети запомнят урок на всю жизнь и будут пользоваться этим знанием.

"Чему равен вес тела моего кота, если его масса 4,5 кг?" Такую задачку ставит Кира своим ученикам. Фото: предоставлено героем публикации

Молодой учитель признается, что, конечно, хотелось бы попасть в семерку финалистов. Это станет возможным при поддержке зрителей. - Надеюсь, мой лучший урок еще впереди!

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