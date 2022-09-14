В Ростове младенец едва не задохнулся из-за укропной водички

О цене человеческой жизни и законе парных случаев рассказала медик Галина Балтаева Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Этот вызов врач скорой Ростова Галина Балтаева и медсестра Анжела Мифтахова, пожалуй, не забудут никогда. Бригада только закончила работать на другом вызове, на улице Волкова, когда из центральной диспетчерской поступило сообщение: «Срочно! водичкой подавился грудной младенец!» Включили сирену, «мигалки» и помчались туда, где счет маленькой жизни шел буквально на секунды!

«У САМОЙ ОТ СЕРДЦА ОТЛЕГЛО»

Когда прибыли, увидели, что малыш, которому от роду всего 21 день, практически не дышит. Не передать словами, что чувствовали в тот момент родители младенца и бабушка. Врачу они объяснили, что поили младенца укропной водичкой. Тот поперхнулся: видимо, вода попала «не в то горло». А именно – при вдохе или всхлипе попала в дыхательные пути и, возможно, спровоцировала спазм.

Медики действовали очень четко и быстро. В таких случаях у специалистов есть определенный алгоритм действий, который необходимо грамотно применить. И уже через мгновение младенец всхлипнул, кашлянул и задышал. На его щечках появился румянец.

- У меня у самой от сердца отлегло, - с волнением вспоминает Галина Михайловна тот момент.

Было принято решение доставить маму и грудничка в больницу Ростова, чтобы после всего они побыли еще несколько дней под наблюдением медиков. Когда бригада вернулась на подстанцию, коллеги рассказали, что в диспетчерскую позвонили отец ребенка и попросил передать огромную благодарность врачу, спасшему его сынишку. А позже крепкого здоровья врачам пожелала и мама мальчика.

- Вы знаете, такие искренние слова наших пациентов и их родных - это самая большая награда за наш труд. Значит, я выбрала в жизни верный путь и приношу пользу людям, - говорит Галина. – В этом году будет уже 40 лет, как работаю на скорой. Это моя судьба.

ЗАКОН ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ

Всем известно, что нельзя желать доктору скорой помощи легкой смены. Плохая примета. Обязательно выпадет такая, что долго не забудешь. Так, одна из предыдущих смен у Галины Балтаевой тоже выдалась довольно напряженной. В 18.30 поступил вызов на ДТП в одном из переулков, неподалеку от площади Ленина: водитель, 42 года, в тяжелом состоянии.

- Приезжаем. Машина врезалась в дерево. Водитель зажат между сидениями. Рана на голове, обе руки поломаны, бедро поломано, видимо, есть и переломы ребер, - рассказала Галина Михайловна. - Пострадавшего первым делом обезболили. Прибыли спасатели. Я предупредила, что передвигать мужчину с такими переломами нужно максимально осторожно.

Врач отправилась к машине скорой за специальным щитом для перемещения таких пострадавших. А спасатели вырезали одно из сидений в автомобиле. Щит подложили под пострадавшего и уже на нем осторожно переместили его в скорую. И правильно, что именно так сделали. В больнице УЗИ показало, что у мужчины внутренние опасные повреждения, поломанное ребро проткнуло легкое. Хорошо, что транспортировали его на щите…

Те же сутки. Бригада скорой с Балтаевой отработала еще пару вызовов и возвращалась на подстанцию, как увидела прямо на дороге еще одно ДТП. Точно такое же, как предыдущее. Автомобиль. Дерево. От удара водителя выбросило из машины, и он, весь переломанный, лежал прямо на асфальте. Бензобак поврежденного авто потек. А в непосредственной близости от места ДТП находилась автозаправка.

Галина Михайловна тут же связалась с диспетчером и дала координаты места происшествия, чтобы туда немедленно вызвали пожарных. А сама – снова доставать специальный щит для перемещения подобных пациентов с серьезными множественными повреждениями. Этого пациента тоже передали бригаде медиков стационара, продолживших борьбу за его жизнь. У 46-летнего мужчины тоже оказались серьезные повреждения внутренних органов после ДТП.

- Вот, как здесь не поверить в закон парных случаев? – вздыхает Балтаева.

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По признанию специалиста, он помнит многих своих пациентов, особенно тех, кто чем-то отличался от остальных. А однажды пациентов Владимира стал ни кто бы-то ни было, а его собственный отец.

— В октябре 2009 года я зашел к своему отцу поздно вечером после работы, — вспоминает врач. — Не знаю, что меня тогда к нему привело... Поскольку жили мы не вместе. Ему на тот момент был 71 год. И тут мой папа решил при мне умереть — у него случилась клиническая смерть (подробности)