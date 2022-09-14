Дедушка убитой 14-летней девочки в Ростовской области попал в больницу после похорон

В поселке под Красным Сулином простились с убитой девочкой
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области для семьи из поселка под Красным Сулином жизнь, кажется, замерла. Родные простились с 14-летней Женей (имя изменено – прим. ред.) в воскресенье, 11 сентября. По подозрению в убийстве девочки задержан односельчанин.
"ПРОЩАТЬСЯ ПРИШЛО ВСЕ СЕЛО"
Напомним, 9 сентября тело школьницы, которую искали полтора дня, нашли рядом с заброшенной шахтой. Выяснилось, что в безлюдное место ее отвез сосед, который имеет судимость за тяжкое преступление. Там он, по версии следствия, задушил Женю, а после - закопал.
По словам отца девочки, прощаться с дочкой пришло все село. Хоронили Женю в красном платье.
- Это – ее любимый цвет, - пояснил отец школьницы.
"ОТЕЦ УЖЕ ПЕРЕНЕС ИНСУЛЬТ"
По словам мужчины, если его родители - дедушка и бабушка убитой - еще держались во время прощания, то после похорон в них словно что-то сломалось.
Пожилые люди и до трагедии не отличались крепким здоровьем. У женщины постоянно «скакало» давление, а у ее супруга начались проблемы с сердцем. Через день после похорон пенсионер почувствовал себя плохо, он пожаловался на боли в сердце.
- Отвез отца в больницу. Он ведь уже перенес инсульт. А после прощания с нашей девочкой ему хуже стало. Сейчас родители с братом, он за ними присматривает. Я уехал в Ростов, у меня здесь работа, но на днях опять вернусь в район, - рассказал мужчина корреспонденту «КП-Ростов-на—Дону».
"БОЛЬШЕ НИЧЕГО ОТ ЭТОЙ ЖИЗНИ НЕ ХОЧУ"
Также он поделился подробностями того страшного дня, когда дочери не стало.
- Она шла на занятия по пустырю. А мимо, как выясняется, проезжала на машине одна из сотрудниц школы, - говорит мужчина. Отец предположил, что если бы женщина предложила подвести его ребенка до учебного заведения, то дочь могла бы остаться жива.
Также осиротевший отец добавил, что мечтает о том, чтобы подозреваемый ответил по всей строгости закона.
- Больше ничего от этой жизни не хочу. Без дочери уже ничего не имеет значения, - сказал убитый горем отец.
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