Алексей Логвиненко побывал на открытии нового детского сада в Ростове

Всего за 2022 год в Ростове-на-Дону будет открыто шесть новых детских садов. Фото: сайт администрации города

В среду, 14 сентября, в Советском районе Ростова-на-Дону своих первых воспитанников принял новый детский сад № 25 под красивым названием «Город детства». Здание на улице Еременко будут посещать 140 ребят, которые живут в Западном жилом массиве. На открытии побывал глава администрации города Алексей Логвиненко и ознакомился с условиями, в которых будут расти и развиваться маленькие ростовчане.

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Стены этого сада наполнятся звонкими голосами 140 ребятишек. 140 мест в детском саду — это шесть групп полного дня пребывания. В них включены и 15 мест для малышей от полутора до трех лет.

Чтобы сегодня маленькие ростовчане могли войти в уютные комнаты, где разместятся группы, строительство шло два года. На эти цели было из бюджетов всех уровней — федерального, областного и городского — было направлено более 236,5 миллиона рублей. А на оснащение современным оборудованием выделили еще 17,2 миллиона — 11,1 из областного и 6,1 миллиона из городского бюджета.

Дети смогут здесь всесторонне развиваться на занятиях в музыкальном зале, изо-студии, мультистудии, спортивном зале с интерактивной стеной, и укреплять здоровье в бассейне. А в холлах расположены зоны для поисково-экспериментальной деятельности и шахмат. Да, ребята с дошкольного возраста приобщаются к игре для интеллектуалов, а также учат правила дорожного движения.

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ НАМЕРЕНЫ

Всего же за 2022 год в Ростове-на-Дону будет открыто шесть новых детских садов.

- Мы продолжаем реализовывать планы по расширению сети образовательных учреждений, - заметил Алексей Валентинович. - В настоящее время ввели в эксплуатацию еще два сада на 190 мест - № 25 и № 101. До конца этого года откроем еще четыре новых детских сада - на Ростовском море, в микрорайоне Вересаево, второй корпус детского сада № 25 и в 10-ом в Западном жилом массиве. Таким образом будет введено дополнительно еще 740 мест. И на достигнутых результатах останавливаться не намерены. Жителям города - самые комфортные условия для жизни и обучения!

Так, например, в быстро растущем микрорайоне Левенцовском работают семь детских садиков на 1035 мест в общем и одна школа на 1400 учеников. Также глава напомнил, что в этом году уже началось строительство двух школ на 2375 мест, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Кроме того, в текущем году планируется завершить установку модульного здания поликлиники для взрослых на 200 посещений в смену.

Также сити-менеджер заметил, что Левенцовку развивают не только социально. Здесь построены девять дорог по новым проектам, соответствующим современным требованиям, с парковочным пространством более чем на тысячу машино-мест. Дороги позволили связать пятый, шестой и восьмой микрорайоны, что значительно упростило жизнь ростовчанам.