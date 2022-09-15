В Ростовской области банк разоблачил мошенников, которые от его имени едва не обманули мужчину на полмиллиона

Телефонным аферистам помешала бдительность настоящих сотрудников банка и полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области зачастую становятся жертвами телефонных аферистов. По словам пострадавших, собеседники представляются службой безопасности банков, ведут себя уверено и не вызывают подозрений. Так, в августе одна из пенсионерок после такого звонка потеряла шесть миллионов рублей.

Такой же разговор с аферистами на днях состоялся у жителя Азова. Мужчина едва не потерял полмиллиона, но привычная схема не сработала - в дело вмешались настоящие сотрудники банка.

В дежурную часть полиции Азовского района позвонили сотрудники местного отделения банка. Они были встревожены тем, что клиент пришел оформлять кредит. Работники отделения пояснили, что подозревают что-то неладное. Оперативники ехали в банк, а в в это время кассиры, как могли, оттягивали оформление солидного кредита. И, как оказалось, беспокойство сотрудников было ненапрасным.

УБЕЖДАЛИ ЗАЩИТИТЬ СЧЕТ, ПОКА НЕ ПОЗДНО

Как рассказали в донской полиции, азовчанину позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов Москвы. Лжеполицейский говорил уверенно и убедительно, обращался к потенциальной жертве по имени и отчеству.

Незнакомец заявил, что мошенники хотят взять кредит на имя жителя Азова на 500 тысяч рублей. Псевдоследователь тут же «успокоил» азовчанина, сказав, что есть способ «спасти» кредитные деньги. Для этого, пояснил он, необходимо следовать алгоритму от сотрудника службы безопасности банка.

Через пару минут после разговора дочнанину звонил банкир. Он попросил потенциальную жертву оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на «указанный счет». Более того, чтобы еще больше напугать и убедить собеседника, лжебанкир прислал ему документы о выданном ранее кредите. Мол, заемные деньги - в транзакционном поле, поэтому пока их еще можно защитить.

Напоследок звонивший попросил не рассказывать об операции по спасению счета никому, даже сотрудникам отделения банка.

СПАСЕНИЕ ОТ РАЗОРЕНИЯ

- Полицейские и представители кредитной организации выяснили, что документы, присланные мужчине, были фальшивые. Номер счета, на который лжесотрудники банка рекомендовали перевести деньги, принадлежал третьему лицу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В результате оперативники и настоящие сотрудники банка убедили доверчивого азовчанина в том, что он столкнулся с мошенниками, а его кошельку угрожает только его чрезмерная доверчивость. Дончанин отказался от идеи взять кредит и «подарить» 500 тысяч рублей обманщикам.

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