На поезде - за 24 минуты

Фото: СКЖД

Фирменный поезд «Тихий Дон», которым управляли дети, первым прошел по Ростовской детской железной дороге имени Ю.А. Гагарина после самого объемного этапа ее реконструкции. Торжественный запуск на территории парка им. Н. Островского прошел 13 сентября, в День 85-летия Ростовской области. Более сотни жителей донской столицы захотели лично увидеть знаковое событие и стать первыми пассажирами.

ГЛАВНЫЙ ЭТАП ПРОЙДЕН

В знаковом мероприятии приняли участие начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, председатель городской думы - глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина, заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский, ветераны СКЖД, воспитанники прошлых лет и учащиеся Ростовской детской железной дороги, ученики прогимназии № 63 Батайска, а также железнодорожники и жители донской столицы.

Фото: СКЖД

В день торжественного запуска почетные гости ознакомились с обновленной инфраструктурой, а в комнате дежурного по станции Солнечная увидели в действии современные системы по управлению движением поездов.

- С весны мы открылись для юных железнодорожников. Классы оснащены современным учебным и интерактивным оборудованием - цифровизация для железной дороги первостепенна, - рассказывает начальник детской железной дороги Сергей Ливенцев. - На сегодня обновили полностью железнодорожное полотно: везде лежат современные рельсы, железобетонные шпалы, установлена на каждом переезде звуковая сигнализация, появился автоматический шлагбаум, установили новую цифровую систему сигнализации с системой оповещения о приближающемся поезде.

ДВА ФИРМЕННЫХ ПОЕЗДА

И первым по малой магистрали 13 сентября прошел состав поезда «Тихий Дон» в фирменных цветах.

Фото: СКЖД

- Мы восстановили исторический подвижной состав, который работал на детской железной дороге до середины 90-х, - показывает Сергей Ливенцев. - Это вагоны польского производства, которые стилизованы под фирменный поезд Северо-Кавказской железной дороги «Тихий Дон». И тепловоз этой эпохи - конца 50-60-х годов.

Второй фирменный состав - младший брат знаменитого поезда - «Атаман Платов». Всего же сейчас в распоряжении ДЖД паровоз, 4 тепловоза и 13 пассажирских вагонов.

УЧИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ

Ростовская детская железная дорога не единственная в России, такие же созданы в нескольких городах и странах СНГ. В донской столице она появилась еще в 1940 году. Кольцо узкоколейки в 3 километра 645 метров опоясало по периметру парк имени Островского. Путь по ней занимает 24 минуты.

Во время вояжа путешественники узнают историю детской железной дороги и проедут рядом с объектами парка имени Н. Островского: интерактивным музеем «Россия - Моя история», зоной аттракционов, стадионом «Олимп-2», бассейном «Коралл».

Как и их прадедушки и прабабушки, нынешние ростовские школьники получают здесь практические знания и готовятся к поступлению в профильные учебные заведения. В течение года ребята учатся, а в летний сезон пробуют себя в роли машиниста, диспетчера, дежурного по станции и проводника под присмотром взрослых инструкторов. В прошлом году здесь учились 435 ребят, а сейчас набор продолжается - учебный год стартует 1 октября.

Фото: СКЖД

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

На детской железной дороге поезд делает три остановки - на станциях Победа, Вити Черевичкина и главной - Солнечной. На любой из них можно сесть на поезд, а билеты можно взять только на Солнечной.

Еще до начала текущего года завершилась полная модернизация станции Солнечной. В распоряжении учеников класс IT-технологий, который предназначен для тестирования по железнодорожным специализациям, деловых игр и введения в общий курс цифровых технологий. Заниматься ребята будут в обновленных классах с действующими тренажерами и макетами. Например, в уникальном кабинете транспортной логистики с действующим макетом, специально разработанным и оформленным совместно с ООО «Ростовский морской мультимодальный порт», можно увидеть слаженную работу железной дороги и морского порта.

В помощь ученикам - первая на малых железнодорожных магистралях в стране медиабиблиотека с доступом во все электронные библиотеки России. По-новому будут проходить занятия в кабинетах макетирования и моделирования - с 3D-принтерами и 3D-сканером.

Фото: СКЖД

А ВЫ ТАКОЕ ВИДЕЛИ?

Кстати, на Солнечной уже есть первый в сети детских железных дорог макет миниатюрной железной дороги - с депо, пассажирской и сортировочной станциями, речным портом с инфраструктурой, и все это управляется с пульта - аналога рабочего места поездного диспетчера. На мониторах отображается схема макета-тренажера с реальной дорожной обстановкой, и диспетчер может показать работу железной дороги в дневном и ночном режиме.

Изменения оценят и простые посетители: в здании станции они попадают в просторный зал с табло, где онлайн отображается расписание поездов. На стене - карта России, где обозначены все детские железные дороги страны, и мозаика, созданная по эскизам одного из выпускников Ростовской ДЖД. И, конечно, в здании модернизированы системы отопления, водоснабжения, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Но масштабные изменения - это только этап в реконструкции детской железной дороги.

- Работа продолжается: обновим еще локомотивное депо, - добавил Сергей Ливенцев.