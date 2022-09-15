В Ростове будут судить экс-заместителя главврача больницы, где после перебоев с кислородом погибли пациенты

Из-за недостатка кислорода состояние пациентов ухудшилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове перед судом предстанет бывший заместитель главврача больницы № 20. Экс-руководителя обвиняют по части 1 статьи 293 «Халатность, повлекшая серьезное нарушение прав и интересов граждан»

Так называемый «кислородный скандал» в ковидном госпитале произошел осенью 2020 года. За ночь в больнице скончались сразу несколько пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сначала в СМИ говорилось о 13 жертвах, позже следственный комитет возбудил дело о гибели пяти человек.

По версии следствия, перебои с кислородом возникли в ту ночь из-за халатности тогдашнего заместителя главврача по технике и хозяйственной части. Правоохранители считают, что руководительница не проконтролировала, как ее сотрудники составляли и предоставляли организациям заявки на поставку кислорода.

Перебои в работе системы подачи кислорода произошли 11 октября 2022 года. Около 21 часа в ней понизилось давление, а с 22.10 он вообще перестал поступать в систему. В итоге ИВЛ перешли в режим вентиляции легких воздухом с концентрацией кислорода 21 %. Это привело с гипоксемии и ухудшению состояния тяжелых пациентов.

— Предварительное судебное заседание по уголовному делу назначено на 19 сентября, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Отметим, часть 1 статьи 293 предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, а также ареста на срок до трех месяцев.

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