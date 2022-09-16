«Хотел хайпануть»: в Ростовской области мужчина рассказал, зачем снял фейк о заложенной в кустах бомбе

Место, где был снял ролик, на всякий случай проверили правоохранители. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске сотрудник мастерской шиномонтажа в свободное время решил снять на телефон видео, которое позже наделало много шума в социальных сетях. Автор ролика сообщил, что во время прогулки нашел взрывное устройство, чем не на шутку напугал местных жителей. Позже выяснилось, что видео - фейк, а его создателя задержали силовики.

Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, мужчина спрятал в кусты портмоне с проводами. А потом снял на камеру телефона момент, где он якобы совершенно случайно находит вещь, напоминающую замаскированное взрывное устройство.

Чуть позже мужчина выложил ролик в соцсети, а также распространил его по мессенджерам.

Видео моментально разлетелось в сети, напугало зрителей и породило множество фейков. В итоге запись привлекла внимание силовиков, а ее автор спустя несколько часов был найден и задержан. Место съемки проверили - к счастью, угроза не подтвердилась.

Горе-мастер шиномонтажки рассказал, что собрал муляж взрывного устройства прямо на рабочем месте. Он объяснил, что видео снял шутки ради и чтобы привлечь внимание.

- Хотел хайпануть, так сказать, - пояснил во время допроса шутник.

Задержанный пояснил, что раскаивается в своем поступке, и попросил прощения у жителей Новочеркасска.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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