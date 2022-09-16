Алексей Логвиненко принял участие в возложении цветов к стеле «Ростов-на-Дону - город воинской славы»

Перед тремя днями празднования дня города ростовчане почтили память земляков. Фото: сайт администрации Ростова

- Мирного неба, счастья и благополучия! - такие пожелания звучали в адрес всех ростовчан утром пятницы, 16 сентября. Накануне дня рождения родного города, его жители приняли участие в церемонии, посвященной 273-й годовщине со дня основания донской столицы, и возложили цветы к стеле «Ростов-на-Дону — Город воинской славы» на проспекте Шолохова, рядом со старым аэропортом. Ростовчане отдали дань уважения героям, которые сражались за свой дом и за свою Родину. В церемонии также принял участие глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ И МИНУТА МОЛЧАНИЯ

В церемонии, посвященной 273-ей годовщине со дня основания донской столицы, приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба, депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания области, председатель городской Думы - глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина, председатель городского Совета ветеранов Валентин Гербач, другие ветераны, представители молодежных организаций и трудовых коллективов, юнармейцы.

В память о погибших защитниках Отечества воцарилась торжественная тишина - была объявлена минута молчания. А когда метроном стих, раздались звуки гимна Российской Федерации.

После этого к мемориалу люди рекой несли красные гвоздики. Завершилась церемония прохождением роты Почетного караула под звуки военного духового оркестра Южного военного округа.

- Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца, - напомнил Алексей Валентинович слова знаменитого писателя Константина Паустовского. - Священный долг каждого из нас – относиться к Отечеству с таким же трепетом и любовью, как и к собственной семье, и оберегать его от невзгод. Именно эти качества проявляют наши солдаты, участвуя в специальной военной операции, чтобы наши дети и будущие поколения ростовчан могли жить и трудиться в свободном государстве. Поздравляю всех с наступающим Днем города! Желаю провести его в кругу близких людей! Счастья, мира, благополучия в каждый дом!

ОТКРЫЛИ ТРИ ДНЯ ПРАЗДНОВАНИЯ

Напомним, на День города Ростов-на-Дону — 2022 запланирована масштабная праздничная программа. Мероприятия продлятся три дня. Но основные пройдут в субботу, 17 сентября.

В 10.00 начнется первый международный фестиваль купечества им. А. П. Чехова «В Городском саду». Тысячи ростовчан и гостей города смогут пройтись по Ростову времен конца 19 — начала 20 веков. Достаточно прийти на Соборный переулок — от Московской улицы до Большой Садовой и заглянуть в сам Городской сад — ныне парк им. М. Горького.

Также в 10.00 на стадионе «Арсенал» стартует кубок Ростова по футболу и открытый чемпионат и первенство города по легкой атлетике.

В это же время, 10.00, на гребном канале «Дон» начнется городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия», а в парке «Левобережный» - спортивная и молодежная программы, а еще гастрономический фестиваль.

С 12.00 в центре города — от Серафимовича до Большой Садовой и от Ворошиловского до Буденновского — будет курсировать пеший экскурсионный маршрут «Ростов купеческий».

В 14.00 в парке им. Октябрьской Революции начнется праздник «Ростов — многонациональный», в это же время на Большой Садовой, 122, будут соревноваться силачи на всероссийском кубке по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш».

По Большой Садовой — от филармонии до Театральной площади — будут работать концертные площадки, а детские коллективы города выступят в парке им. М. Горького в 18.00.

Полную программу мероприятий на три дня смотрите здесь.