Стали известны новые подробности о скелете, который ростовчанка нашла в подвале доме во время ремонта

Во время ремонта в погребе хозяева дома нашли скелет. Фото: предоставлено героиней публикации

В донской столице эксперты-криминалисты продолжают исследовать останки, которые нашла ростовчанка у себя в подвале дома во время ремонта. Как рассказала Елена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», на скелет она с мужем наткнулась во время реконструкции погреба в своем доме, расположенном на улице Портовой.

Голова женщины лежала под южной стеной дома. Фото: предоставлено героиней публикации

Изначально эксперты предполагали, что кости могут принадлежать солдату, погибшему во время Великой Отечественной войны.

- Дело в том, что в районе этой улицы шли активные бои, там был один из центров наступления советских войск на противника. Нашим солдатам в этом месте удобно было переправляться. С района Портовой шло освобождение Ростова и в 1941 году, и в 1943 году, - прокомментировал "КП-Ростов-на-Дону" руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Также эксперт предположил, что рядом с костями могут лежать личные вещи солдата, например, медальон.

Экспертам предстоит установить возраст останков. Фото: предоставлено героиней публикации

Но, как рассказала хозяйка погреба, ничего подобного рядом с костями рядом не лежало. Елена обратилась в правоохранительные органы и следователи забрали человеческие останки на экспертизу. Пока она окончательно не готова.

- Сказали, заключение дадут через неделю, - продолжает ростовчанка.

Но уже сейчас очевидно, что скелет принадлежит женщине.

- Экспертиза покажет, в каком возрасте она умерла, а также – рожала или нет, - рассказала "КП-Ростов-на-Дону" хозяйка дома.

Все останки отправили на экспертизу. Фото: предоставлено героиней публикации

А еще Елена добавила, что кости лежали в странной позе.

- Были зарыты не глубоко, прямо под стеной дома. Причем, череп - под южной стеной, а лопатка и остальные кости была закопаны под западной. Создалось впечатление, что женщина была похоронена в позе эмбриона, - пояснила собеседница.

Ростовчанка добавила, что, если бы не реконструкция в погребе, то они с мужем так и не узнали о скелете. Елена также сказала, что после экспертизы останки, вероятнее всего, похоронят на городском кладбище.

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