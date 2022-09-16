В Ростове встретили 18 делегаций, прибывших на празднование Дня города

Гости смогут узнать Ростов изнутри. Фото: сайт администрации города

В ростовской мэрии состоялся торжественный прием главы администрации города для глав официальных делегаций породненных городов, зарубежных городов-партнеров и участников первого международного фестиваля купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду».

ГОРДИМСЯ ДРУЖБОЙ

Алексей Логвиненко встретился с представителями 18 делегаций, прибывших с донскую столицу на празднование Дня города

- Обмен делегациями и участие в разных событиях городов - побратимов и городов партнеров – это прекрасная возможность узнать наш Ростов изнутри, проникнуться его традициями, обычаями, оценить уровень развития экономики и уровень благосостояния горожан, - подчеркнул в обращении к участникам торжественного приема Алексей Логвиненко. - Текущая политическая ситуация в мире не только не повлияла, но и укрепила наши взаимоотношения с ближайшими соседями и партнерами: Арменией, Беларусью, Абхазией, Киргизией.

НАВОДИМ КРЕПКИЕ МОСТЫ

Алексей Валентинович отметил растущую значимость дружбы с районом в турецкой провинции Анталии — Муратпаша, который туристы называют Ларой в честь знаменитых пляжей. Как и нельзя переоценить важность российско-турецких отношений в условиях формирования новых параметров глобального мироустройства.

- Рады видеть среди гостей представителей Сейшельских Островов, нашего самого молодого побратима, - поприветствовал гостей градоначальник. - Ценим поддержку наших российских городов: Москвы, Ярославля, Пензы, Саратова, Волгограда.

Также глава администрации донской столицы поблагодарил за участие в празднике партнеров, приехавших из Донецка и Луганска.

- Несмотря на военные действия, которые разворачиваются на территориях народных Республик, нам особо приятно встречать делегации и творческие коллективы наших соседей, - добавил глава.

По традиции доброй члены делегаций обменялись подарками с администрацией города. А в завершение встречи гостей южной столицы песней «Наш дом» поздравили ростовские артисты совместно с хореографическим коллективом «Феерия».

ГОСТЯМ ПОКАЖУТ СТАРЫЙ РОСТОВ

Напомним, представители многих делегаций примут участие в Первом международном фестивале купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду», который пройдет в Ростове 17 сентября. Первый фестиваль, еще не международный, а городской, который провели в прошлом году, имел большой успех.

Окунуться на 100 процентов в атмосферу Ростова конца 19 — начала 20 веков горожане и гости города смогут в Соборном переулке — от Соборной площади до самого Городского сада, основанного в первой половине 19 века купцом Андреем Ященко — парка им. М. Горького. Участники фестиваля покажут, какой была жизнь ростовчан в чеховскую эпоху: гости смогут приобщиться к традициям чаепития, посетить «Квартал мастеров» и «Гостиный двор», побывать на «Ростовском базаре».

У праздника будет необыкновенная культурная атмосфера, ведь Ростов - многонациональный центр, где живут и трудятся представители более 150 национальностей, которые радушно примут приехавшие на Дон делегации.