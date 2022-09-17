В Ростовской области дворняжка осталась без челюсти после встречи с догхантерами

Собаку с тяжелой травмой нашла пенсионерка, которая подкармливает бездомных псов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге спасают бездомную собаку, которая стала жертвой догхантеров. Происшествие случилось во дворе дома на 1-м Новом переулке ночью 14 сентября.

Жительница дома Елена Деркачева рассказала, что накануне вечером возле дома видела шумную компанию. По ее словам, люди гуляли и выпивали допоздна, мешая жильцам спать.

— На них лаяла собака. А потом я услышала громкий хлопок и визг – и все затихло. Было уже поздно, я была сонная, не обратила внимания сразу.

Днем к Елене обратилась пожилая соседка, которая подкармливает местных бездомных собак. Женщина была в шоке — у одного из псов полностью отсутствовала нижняя челюсть.

— Мы с подругой пришли туда. Я сама едва не упала в обморок, когда увидела бедную собаку. Подруга не могла даже взглянуть на нее. Но животные нужно было вести к ветеринару, пока не поздно, поэтому мы попытались ее поймать. Она была запугана, в руки не давалась. Пришлось вызвать специалистов, усыплять и тогда уже ехать в клинику.

Сейчас за состоянием животного следят ветеринары. Фото: организация "Кото-пес".

СОСТОЯНИЕ ТЯЖЕЛОЕ

Сейчас пес находится в частной клинике. Ветеринары обработали все раны и теперь наблюдают за тем, как они будут заживать. Исходя из этого будет приниматься решение о хирургическом вмешательстве. Собака пока остается в стационаре, ее состояние тяжелое.

По словам Елены, сейчас ей помогает организация «Кото-пес». Ее участники открыли сбор средств.

— Собаке нужно оставаться в стационаре. Но сутки в клинике обходятся в пять тысяч, а еще нужны обезболивающие, антибиотики. Так что, надеюсь, помогут неравнодушные, — говорит собеседница.

ВИНОВНЫХ БУДУТ ИСКАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Елена уточнила, что уже подала заявление в полицию. Она подозревает, это дело рук той самой шумной компании.

— Нельзя сказать точно, что они сделали с собакой. Сначала думали, что это петарда — но ожогов у собаки нет. Возможно в нее выстрелили.

Женщина надеется, что виновных установят, и они ответят по всей строгости закона.

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