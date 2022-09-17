«Мы разные, город — один»: ростовские гандболистки сняли клип о донской столице

Ростовские гандболистки снял клип о донской столице. Фото: скриншот с видео ГК "Ростов-Дон"

Ростов-на-Дону отмечает свое 273-летие. С самого утра на улицах города — шумно. Главными событием 273-летия Ростова стал Первый международный фестиваль купечества. Многолюдно было и в Левобережном парке. Здесь прошел гастрономический фестиваль.

С Днем рождения Ростов поздравили руководство города и духовенство. Присоединились к поздравлениями гандболистки ГК «Ростов-Дон».

Девушки выразили свою любовь к донской столице с помощью творчества. Так, они создали музыкальный клип о Ростове. К слову, артистками в клипе стали сами спортсменки.

На кадрах можно увидеть и набережную, и стадион, и поля с подсолнухами, и даже — кабинет градоначальника.

Кстати, во время работы над видео пришлось применить квадрокоптер.

- Наш любимый, красивый и самый лучший Ростов-на-Дону отмечает 273-й День рождения. Яркие игроки, интересные партнеры и, самое главное, неповторимые болельщики. Мы — разные, но объединяет нас один город — Ростов-на-Дону! Сегодня хороший повод, чтобы включить гимн города и вспомнить, что нам есть чем гордиться, - сказали в клубе.

Тем временем, «КП-Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию празднования Дня города. Посмотреть ее можете здесь.

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